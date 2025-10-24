Acesse sua conta
Em meio a impasse, Rui Costa sugere pesquisa para definir candidatos ao Senado da base petista

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:22

MInistro da Casa Civil, Rui Costa
MInistro da Casa Civil, Rui Costa Crédito: Wagner Lopes | CC

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), sugeriu, nesta sexta-feira (24), a realização de uma pesquisa para definir os dois nomes que disputarão o Senado pela base do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A proposta surge em meio ao impasse dentro do grupo petista: além de Rui, os senadores Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD) também manifestam interesse em concorrer, mas apenas duas vagas estão em jogo.

A sugestão favorece o próprio Rui Costa, que aparece na liderança das sondagens já divulgadas. Caso o critério da pesquisa seja adotado, a tendência seria a exclusão de Angelo Coronel da chapa, abrindo caminho para uma composição entre Wagner e Rui.

“Tem município que às vezes, quando você tem mais de um pretendente na base de um grupo político, se faz um acordo. Ai diz: ‘vamos fazer uma pesquisa’. Não é assim? E quem tiver melhor é o candidato. Às vezes, faz esse arranjo. Vamos fazer um combinado: ‘Quem tiver na frente das pesquisas é o candidato’. Pode ser uma saída”, propôs, em entrevista à rádio 93 FM de Jequié.

Rui Costa ainda revelou que ele se auto convidou para jantar recentemente na casa do senador Angelo Coronel. Também participaram do encontro o senador Otto Alencar e o deputado federal Diego Coronel, ambos do PSD.

O ministro enfrenta resistência à sua candidatura a senador. Enquanto o PSD mantém a defesa do nome de Angelo Coronel para a chapa, o MDB tem articulado para que a dupla ao Senado seja formada por Jaques Wagner e Coronel.

