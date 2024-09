ALÔ ALÔ

Saiba como será o prédio mais luxuoso já construído pela Moura Dubeux em Salvador

Mansão Othon terá apartamentos de 5 suítes, com 572 m², em Ondina

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 08:00

Mansão Othon Crédito: Divulgação

A Moura Dubeux apresentará o Mansão Othon e o Infinity Salvador no lounge Moura Dubeux, durante a mostra CASACOR Bahia, que acontece de 17 de setembro a 6 de novembro, em Salvador. Os empreendimentos foram desenvolvidos para o terreno onde funcionou o Bahia Othon Palace. Os projetos contemplam gentilezas urbanas para seu entorno, como a continuidade do boulevard verde existente na Avenida Oceânica. Será construído também um passeio para pedestres, junto ao mar, para circulação da população, melhorando o acesso à praia.

Prédio mais luxuoso já erguido pela incorporadora na cidade, o Mansão Othon estará em uma área de aproximadamente 8.500 m² do terreno. O projeto contempla um residencial de luxo com 32 apartamentos, de 5 suítes, de 572 m². Os jardins na fachada trazem o conceito de morar em uma casa na beira da praia, com janelas que foram trocadas por portas que se abrem para o jardim. O projeto ficou a cargo de Sidney Quintela, com ambientação de Flávio Moura.

Além do Mansão Othon, a empresa também irá desenvolver o Infinity Salvador, que ocupará maior parte do terreno de mais de 27 mil m². O edifício será projetado para uso misto (comercial e residencial), com tamanhos variados a partir de 35 m². Haverá, ainda, um apart hotel.

Cosme e Damião

A segunda edição do projeto “Sabores de Família”, realizado pelo restaurante Amado, já está confirmada. No próximo dia 21 de setembro, das 12h às 17h, aproveitando o mês tradicional para celebrar São Cosme e São Damião, a promoter Licia Fabio vai preparar um caruru completo. A ideia do projeto, que acontece mensalmente aos sábados, é reunir amigos em volta da mesa para resgatar receitas e técnicas herdadas de família e é isso o que espera o anfitrião, o chef Edinho Engel, da convidada especial. “Optamos por oferecer um serviço de bufê para que as pessoas circulem, se encontrem, troquem afetos e celebrem a culinária que mantemos viva em nossas memórias”, diz. Custa R$ 190 por pessoa (sem bebidas).

Licia Fabio Crédito: Pedro Mascarenhas/Divulgação

Modo de vida

Marlon Gama recebeu jornalistas do eixo Rio-São Paulo para jantar, nesta sexta-feira, em sua residência na capital baiana. O encontro serviu para dar detalhes do ambiente que o arquiteto irá assinar na Casa Cor Bahia. A casa de Marlon é uma das mais bonitas da cidade – tem um quê de vila italiana e conta com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O imóvel, inclusive, já chegou a ser destaque em publicações internacionais, como a Urbana, de Portugal, que destacou: “Cumpre o briefing e reflete o gosto do seu jovem proprietário, amante da arquitetura clássica e do design contemporâneo, e anfitrião nato”.

Giro empresarial

O Grupo Laces acaba de ganhar uma pop-up em Salvador, localizada na mostra de decoração Casas Conceito, no Palacete Tira-Chapéu. A unidade, chamada Bioma Conceito por Laces, é uma prévia temporária da sede oficial, que será inaugurada ainda esse ano sob o comando da empresária Sara Queiroz. Na próxima quinta-feira, a Bioma Conceito promoverá o Circuito Ssoro Day, que promete oferecer uma experiência sensorial e imersiva com os produtos naturais da marca, celebrando a sua chegada à capital baiana. A ação reunirá influenciadoras e formadoras de opinião em um dia de cuidados capilares. “Queremos mostrar que é possível estar bonita e cuidar dos cabelos usando apenas produtos naturais, que promovem saúde e bem-estar”, explica Sara.

Nova unidade

O Colégio Anchieta anunciou durante a semana que irá abrir uma unidade no bairro de Patamares, em Salvador. Com uma área de mais de 9 mil m² e quase 3 mil m² de área construída, a escola terá capacidade para atender cerca de 2 mil estudantes. O coquetel de lançamento está marcado para o dia 17 de setembro e o início das aulas deve ocorrer em janeiro de 2025.

Destaque da semana

A cantora e compositora Flor Gil, de 15 anos, lançou na noite da última quarta-feira (11), o segundo single de seu álbum de estreia. A neta de Gilberto Gil caiu no pop com a canção “Hell No”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Ela apresentou a canção pela primeira vez em show especial, que contou com participação do avô, o cantor baiano Gilberto Gil. O evento, patrocinado pelo WhatsApp, aconteceu na Fundição Progresso, com projeções 3D nos Arcos da Lapa.