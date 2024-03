ALÔ ALÔ

Saiba quais são os edifícios mais caros e luxuosos do Horto Florestal

O Horto Florestal consolidou-se como um dos bairros mais valorizados de Salvador, em ascensão constante no mercado imobiliário

Publicado em 30 de março de 2024 às 05:00

Monvert, Terrazzo Imperiale e Vale do Loire Crédito: divulgação

Localizado numa área privilegiada pelo verde, com acesso a regiões importantes da cidade, que concentram escolas, centros médicos e comerciais, com excelente infraestrutura e diversas opções de lazer, o Horto Florestal consolidou-se como um dos bairros mais valorizados de Salvador, em ascensão constante no mercado imobiliário. São inúmeros os condomínios de alto padrão no bairro e, entre eles, três se destacam.

Monvert

O mais recente é o Monvert, que significa “meu verde” em francês. Com projeto arquitetônico de Sidney Quintela, paisagismo de Alex Hanazaki e projeto de interiores de Flávio Moura, o empreendimento conta com duas torres inspiradas em regiões da França – Auvérnia e Borgonha – com 34 e 36 andares, respectivamente, onde estão distribuídos os 140 apartamentos com 4 suítes, de 230m² e 285m². Em imobiliárias que comercializam unidades do empreendimento é possível adquirir um apartamento de 230m² por cerca de R$ 3.7 milhões e um de 285 m² por R$ 4.8 milhões. O condomínio custa por volta de R$ 2.600 e o IPTU anual chega a R$ 17.500.

Vale do Loire

Um clássico do bairro, o Vale do Loire figura na lista dos mais luxuosos do Horto Florestal. Também construído pela OR, em 2006, possui duas torres, Château Amboise e Château Cheverny, com 27 andares cada uma, sendo dois apartamentos de 328 m² por andar, com 4 suítes, 6 banheiros e 4 vagas de garagem, além de duas coberturas de 547m², uma por torre. Ao todo são 14 opções de planta e 108 unidades residenciais. Por cerca de R$ 5.5 milhões é possível adquirir um apartamento de 328 m². O condomínio custa cerca de R$ 3.800 e o IPTU anual, R$ 11.200.

Terrazzo Imperiale

Fechando a lista, o Terrazzo Imperiale está localizado em uma das principais ruas do Horto Florestal: a Waldemar Falcão. Possui apenas uma torre de 33 apartamentos, um por andar, como 384 m² - 4 suítes, 6 banheiros e 5 vagas de garagem -, além de uma cobertura duplex. Construído pela Costa Andrade, conta com duas unidades à venda em imobiliárias da cidade, sendo uma no valor de R$ 5.2 milhões e outra por R$ 6.2 milhões. O condomínio varia de R$ 4.800 a R$ 5.800 (de acordo com cada oferta anunciada) e o IPTU anual chega a R$ 13.500.

30 anos de história

Localizado no Santo Antônio Além do Carmo, o Cafélier completa 30 anos no próximo dia 14 de abril. Funcionando em um casarão, o local é uma viagem no tempo, todo decorado com objetos antigos. O espaço é liderado pelo artista plástico Paulo Vaz, que deu início a essa história em 14 de abril de 1994 - que, por coincidência é o Dia Mundial do Café -, no Pelourinho, onde funcionou por dez anos. Foi somente em 2004 que o espaço se mudou para o famoso endereço no Carmo. O estabelecimento é um dos pioneiros no bairro, que, na época, ao contrário do que é hoje, não tinha muitos estabelecimentos e pontos badalados.

“É a história de um sucesso conquistado através de muito trabalho. Ao longo dessas três décadas, muitas pessoas acreditaram nesse projeto e dedicaram seu tempo para termos, em Salvador, um espaço como o Cafelier, onde é possível ter acesso a um cardápio reconhecido internacionalmente por sua qualidade, um lugar para boas conversas, para ver arte, para celebrar a beleza e a cultura de Salvador”, celebra Vaz.

Almoço no Itamaraty

A chef Morena Leite, que, apesar de nascida em São Paulo, veio ainda bebê para Trancoso, na Bahia, assinou opções do almoço oferecido pelo governo brasileiro ao presidente da França, Emmanuel Macron, na última quinta-feira, na sede do Itamaraty. O menu contou com miniacarajé, coxinha, crispy de picanha, moqueca, galinhada e pirão. Ela é dona do Restaurante Capim Santo, com unidade em Trancoso. Além de Morena, também assinaram o cardápio Dante e Kafe Bassi, que comandam o restaurante Manga, em Salvador.

Festa baiana em São Paulo

Nascida em Salvador e com 83 edições de história, a Quinta Sem Salto vai desembarcar em São Paulo pela primeira vez. O evento em terras paulistas acontecerá no dia 4 de abril, na Funilaria, no bairro do Bixiga. O comando das caixas de som ficará por conta do DJ residente do projeto, Telefunksoul, e contará nesta primeira edição com presença do cantor do Psirico, Márcio Victor. O evento vai se repetir nas quintas-feiras de abril, maio e junho. O projeto vem desde 2015 e foi concebido por Dudu Barros. “Sinto que minha festa é uma maneira da gente pulverizar e misturar ainda mais nossa cultura, nossas músicas, nossas danças, com o restante do país. Então, estou muito feliz com esse momento”, festeja o promoter.

