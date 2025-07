Salvador anuncia tema do Carnaval 2026 em homenagem aos 110 anos do samba

ALÔ ALÔ

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de julho de 2025 às 05:00

A folia no carnaval vai ter o tom do samba Crédito: divulgação

A Prefeitura de Salvador já definiu o tema do Carnaval 2026: 110 anos de Samba, conforme informações obtidas pelo Alô Alô Bahia. A escolha celebra o ritmo que é símbolo da identidade nacional e terá uma programação especial com ações culturais, campanhas temáticas e parcerias com artistas, blocos afros, escolas de samba e comunidades tradicionais. >

A homenagem marca os 110 anos da primeira gravação oficial de um samba no Brasil: Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, em 1916. A composição abriu caminho para um dos movimentos musicais e culturais mais importantes da história do país.>

“Salvador sempre foi um ponto de partida para a cultura brasileira. Em 2026, vamos celebrar o samba com a grandeza de quem reconhece suas raízes”, afirmou o prefeito Bruno Reis, em declaração ao Alô Alô Bahia. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan desde 2007, o samba é também um símbolo de resistência, ancestralidade e afirmação afro-brasileira, elementos que estarão no centro da folia soteropolitana em 2026.>

Alice Brandão e Vithória Rocha Crédito: TSCAMPELO

Museu da Misericórdia inaugura café>

O Museu da Misericórdia, no Centro Histórico de Salvador, acaba de ganhar um novo ponto de encontro: o Curadoria, café com proposta afetiva e cardápio baseado em ingredientes locais. Idealizado por Alice Brandão e Vithória Rocha, o espaço funciona de terça a sábado, das 9h às 16h30, no térreo do museu, com ambiente acolhedor e menu criativo. Entre os destaques estão o pão delícia com fumeiro e queijo do reino, o sanduíche de queijo coalho com melaço e doces como torta búlgara com sorvete de iogurte e cheesecake de cupuaçu. O café é coado na hora e vem direto da Chapada Diamantina.>

Shows intimistas>

A capital baiana se prepara para receber mais uma edição do Festival Palco Brasil, que levará seis apresentações intimistas à Caixa Cultural Salvador, localizada na Rua Carlos Gomes. O evento acontece entre os dias 14 e 24 de agosto e reunirá nomes consagrados da música brasileira. Entre os destaques, está Adriana Calcanhotto, que se apresenta nos dias 23 e 24 de agosto. Paulinho Moska abre a programação nos dias 14 e 15; seguido por Jota.Pê no dia 16; Joyce Alane no dia 17; e Geraldo Azevedo, que sobe ao palco nos dias 21 e 22 de agosto. Os ingressos estarão à venda no Sympla a partir do dia 12 de agosto, às 12h.>

Festival de cafés>

Salvador vai respirar café nos dias 16 e 17 de agosto. A capital baiana sediará a edição 2025 do Festival Baiano de Cafés, evento que promete movimentar o Trapiche Barnabé com mais de 70 expositores de diversas regiões do país. Com o tema O Futuro do Café, o festival propõe uma imersão nos desafios, tendências e inovações da cadeia produtiva cafeeira brasileira. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão à venda pela plataforma Sympla.>

Anderson Soares Crédito: divulgação

Giro empresarial>

O Grupo Pinguim, empresa baiana especializada no setor de bebidas, está projetando um crescimento de receita de R$ 15 milhões para 2025. Fundado em 2017 com um pequeno depósito de apenas 40m² na Avenida Paulo VI, em Salvador, o grupo hoje opera três frentes de negócio: Pinguim Iglu, voltado para empório de bebidas, boutique de carnes e adega; Pinguim Flash, com foco em delivery; e Pinguim Ice, responsável por eventos e ativações. A expansão acompanha o avanço global do setor varejista, que movimentará US$ 27 trilhões até 2025, segundo o relatório Retail Industry Size & Share Analysis. Impulsionado por mudanças no perfil do consumidor e avanços logísticos, o segmento de bebidas tem ganhado destaque, e o Grupo Pinguim registra uma escalada de crescimento de 20%. “Hoje, crescemos junto com o mercado global. Isso é algo que não imaginávamos quando éramos uma pequena empresa”, destaca Anderson Soares, fundador do grupo.>

Isabela Suarez Crédito: Elias Dantas

Posse na ACB>

A empresária Isabela Suarez assumiu oficialmente, anteontem, a presidência da Associação Comercial da Bahia (ACB) para o biênio 2025/2027. Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo em mais de dois séculos de história da instituição. A solenidade comemorativa aconteceu no Salão Nobre da sede da ACB, no bairro do Comércio, e reuniu autoridades, empresários e convidados. Em seu discurso, Isabela destacou o compromisso de fortalecer o associativismo, ampliar o protagonismo da ACB nos debates sobre o desenvolvimento econômico da Bahia e articular de forma mais unificada o setor empresarial.>

Giro social>

O empresário Roberto Calumby comemora 50 anos, no próximo dia 16, em Salvador. A festa será no Palacete Tira Chapéu, com detalhes organizados pela esposa dele, Clara Lemos Calumby.>

Mariana Lisbôa também festeja idade nova no dia 16. O almoço, para amigos e familiares, será no Horto Florestal.>