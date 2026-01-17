ALÔ ALÔ

Beatriz Milhares anuncia exposição inédita em Salvador

Mostra será inaugurada no dia 29 de janeiro, no MAB

A artista brasileira Beatriz Milhazes chega a Salvador com a exposição Beatriz Milhazes: 100 Sóis, que será inaugurada no dia 29 de janeiro, no MAB – Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. Esta é a primeira mostra individual da artista na capital baiana e reúne um recorte de cerca de três décadas de sua produção. Com curadoria do crítico e historiador da arte Tiago Mesquita, a exposição apresenta pinturas históricas, obras inéditas, colagens recentes e uma instalação criada especialmente para as janelas do museu. O conjunto evidencia a pintura como eixo central da pesquisa da artista, dialogando com diferentes suportes ao longo de sua trajetória. A mostra fica em cartaz até o dia 26 de abril.

Beatriz Milhazes Crédito: reprodução/redes sociais

Edição verão

A Quinta sem Salto, que completa 10 anos, começou sua temporada de verão em Salvador no Bombar, Rio Vermelho. O evento, conhecido por seu clima inclusivo e descontraído, reuniu na última quinta-feira (15) um público diverso e animado. A edição contou com participação especial de Daniela Mercury, que se apresentou ao lado da DJ Jude Paulla, além do show do grupo Fragmentos do Samba. Criada por Dudu Barros, a festa prioriza a liberdade de expressão, música e diversão, sem regras rígidas de vestimenta ou comportamento. A temporada seguirá com mais duas edições em Salvador antes do Carnaval de 2026.

José Avillez Crédito: Alô Alô Bahia

Direto de Lisboa

Um dos grandes nomes da gastronomia portuguesa contemporânea, José Avillez, esteve em Salvador nesta semana. Dono de mais de 15 restaurantes em Portugal e no exterior, incluindo o Belcanto, primeiro restaurante português com duas estrelas Michelin, o chef aproveitou a passagem pela cidade para explorar a culinária baiana. Avillez visitou a Ceasinha, no Rio Vermelho, e jantou no restaurante Origem, de Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. Nas redes sociais, elogiou a experiência: “Uma refeição memorável. Identidade, técnica e alma com um serviço muito atencioso”. Ele ainda cozinhou para Flora e Gilberto Gil, no Costa Pinto.

Participação surpresa

Ivete Sangalo fez uma participação surpresa, nesta quarta-feira, no aniversário da empresária Mariane Chaves, celebrado no apartamento onde ela mora, no bairro da Graça, em Salvador. Durante a festa, a cantora embalou os convidados ao som de clássicos como Não Deixe o Samba Morrer e Melhor Eu Ir. Amigas de longa data, Ivete e Mariane têm famílias próximas e estiveram juntas recentemente em Trancoso. A aniversariante comemorou a data ao lado do marido, Manoel Chaves, e de 60 amigas, como Cynthia Sangalo, Flávia Avena, Mariana Lisbôa, Paula Magalhães, Isabela Dantas e Sonia Mara Rodrigues. O buffet ficou por conta da Dedo de Moça.

José Antônio Rodrigues Alves Crédito: Jefferson Peixoto

Cerimônia especial

José Antônio Rodrigues Alves foi empossado na quarta-feira como provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia para o triênio 2026–2028, durante cerimônia no Museu da Misericórdia. Reeleito em novembro, ele seguirá à frente da instituição junto à Mesa Administrativa formada por Antoine Tawil (vice-provedor), Anneliese Menezes Santos (escrivã) e Ana Paula Gordilho Pessoa (tesoureira). Com mais de 6.200 colaboradores, a Santa Casa atua em saúde, educação, cultura e pesquisa, mantendo unidades como o Hospital Santa Izabel, a Faculdade Santa Casa e o Museu da Misericórdia. A instituição também coordena projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e comunidades em situação de vulnerabilidade, equilibrando serviços de alta complexidade com ações filantrópicas.

Já é Carnaval, cidade

O Camarote Brahma Salvador apresentou nesta quarta-feira, no Salvador Shopping, as novidades para o Carnaval 2026, incluindo os abadás com estética vintage e o line-up completo de shows. A programação vai de 12 a 17 de fevereiro, reunindo artistas como Léo Santana, Claudia Leitte, Gusttavo Lima e Bell Marques, entre outros nomes do axé, sertanejo, pagode e samba. Instalado em frente ao Clube Espanhol, no Morro do Gato, o camarote contará novamente com o Mirante Superview, de mais de 100 metros, oferecendo vista privilegiada para o circuito. O espaço funciona das 18h às 5h, é destinado ao público maior de 18 anos, e os ingressos já estão à venda.

Evento acontece de 26 de fevereiro a 8 de março Crédito: divulgação

Salvador ganha festival oficial de gastronomia no Centro Histórico

Salvador estreia oficialmente no circuito nacional de festivais gastronômicos com o Salvador Gastronomia, que acontece de 26 de fevereiro a 8 de março. O evento transformará a Praça Tomé de Souza, a Rua Chile e o Palacete Tirachapéu em polos de experiências culturais e culinárias.

Chancelado pela Prefeitura, o festival reunirá chefs, cozinheiros e produtores locais em atividades abertas ao público, com versões pocket de alta gastronomia a preços acessíveis. O Palacete Tirachapéu será o principal polo gastronômico, abrigando restaurantes como Casaría, Pala7 (Claude Troisgros) e Preta, da chef Preta.