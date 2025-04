ALÔ ALÔ

Salvador ganhará prédio de alto luxo com apartamentos de até 774m2

O edifício é resultado de uma parceria feita pelo escritório com a Cosbat + BlueBay Realty.

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de abril de 2025 às 05:00

Samuele Sordi Crédito: divulgação

O escritório de design italiano Pininfarina, conhecido por fazer projetos para marcas como Ferrari, Maserati e Rolls Royce, é responsável pela criação de um prédio residencial de alto luxo em Salvador. O edifício é resultado de uma parceria feita pelo escritório com a Cosbat + BlueBay Realty. >

Localizado na orla de Ondina, o prédio contará com 38 apartamentos, com tamanhos variando de 373 a 774m2. “Este projeto é uma experiência que combina perfeitamente inovação, sustentabilidade e a riqueza sensorial de Salvador. Nós o projetamos não apenas para aqueles que viverão lá dentro, mas também para a comunidade que o vivenciará de fora”, disse Samuele Sordi, diretor de Arquitetura da Pininfarina of America, em entrevista ao Alô Alô Bahia.>

“O Domani Design by Pininfarina representará um ponto de virada na arquitetura urbana de Salvador, redefinindo os padrões de elegância e exclusividade”, completou André Araújo, diretor comercial e de marketing da Cosbat + BlueBay. O lançamento será nas próximas semanas.>

Cooperação e Desenvolvimento>

Salvador recebeu o Primeiro Encontro Nacional de Integração do Associativismo, promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). O evento, realizado anteontem, na Associação Comercial da Bahia (ACB), reforçou o pioneirismo da entidade criada há 213 anos como célula do associativismo da classe produtiva do Brasil e das Américas. Empresários dos mais diversos setores da economia, além de políticos, estiveram reunidos no encontro, que teve como tema Mais de Dois Séculos de Cooperação e Desenvolvimento e discutiram, na ocasião, o voto distrital misto.>

Experiência al mare>

A chef baiana radicada em Londres Luciana Berry será a anfitriã de uma experiência culinária exclusiva a bordo do iate Scenic Eclipse. Na ocasião, a profissional irá preparar menus personalizados que destacam ingredientes emblemáticos do Brasil com influências globais. A viagem está programada para acontecer de 11 a 22 de outubro, com embarque no Rio de Janeiro e visitas a praias e cidades históricas no Brasil e Uruguai.>

Liniker Crédito: reprodução

Título de cidadã soteropolitana>

A cantora Liniker foi agraciada com o título de #cidadãsoteropolitana, na noite desta segunda-feira (31), durante sua apresentação na Concha Acústica do TCA, marcando o último show da #turnêCAJU em solo baiano. A honraria, tradicionalmente entregue no plenário da Câmara Municipal de Salvador (CMS), precisou ser concedida em um novo local devido ao incêndio que atingiu a Casa Legislativa em fevereiro. No texto que justifica a concessão do título, a vereadora Laina Crisóstomo (PSOL) destacou a forte conexão da artista com a cidade e sua presença constante nas ruas da #capitalbaiana. Emocionada, Liniker recebeu a honraria sob aplausos e gritos do público, que entoou em coro: “É de Salvador!”.>

Lançamento no Horto>

O Grupo André Guimarães promoveu, anteontem, o lançamento de seu mais novo empreendimento de alto padrão, o Quartier Horto – Home Boutique, localizado em um dos últimos terrenos da Avenida Waldemar Falcão. O evento aconteceu no restaurante Morea, também no Horto Florestal, e reuniu clientes, colaboradores e parceiros da incorporadora baiana. Com uma torre única e apenas 25 unidades, o Quartier Horto oferece apartamentos de 181,82 m², com quatro suítes (sendo uma master), hall privativo e três vagas de garagem por unidade – incluindo ponto para carro elétrico.>

Tatiana Amorim, Vik Muniz e Ticiana Villas Boas Crédito: divulgação

Lançamento no design de mobiliário>

O artista plástico Vik Muniz se lança no design de mobiliário com uma parceria com a +55 design. A coleção, batizada de Arquétipos, será apresentada na SP-Arte, que acontece a partir de hoje no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. A +55 funciona na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e é comandada por duas empresárias baianas: Ticiana Villas Boas e Tatiana Amorim. Para celebrar a parceira, a marca reuniu convidados, ontem, para jantar de pré-lançamento. O evento aconteceu em uma das casas mais bonitas do país, a de Bia Yunes Guarita, no Jardim Paulista.>

Jantar sensorial>

O Instituto de Cegos da Bahia (ICB) foi a entidade beneficiada pelo 1º Jantar às Cegas, realizado na última segunda-feira (31), no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. O evento teve como proposta oferecer uma experiência sensorial aos participantes, que jantaram vendados para simular a rotina de pessoas cegas ou com baixa visão. Durante o jantar, que teve o objetivo de arrecadar fundos para o ICB, os convidados foram incentivados a explorar aromas, sabores e texturas sem o auxílio da visão. “Esperamos despertar a sociedade para a necessidade de apoiar nossa causa”, nos disse a presidente da instituição, Heliana Diniz. >

Festa no Tira-Chapéu>