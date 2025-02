ALÔ ALÔ

Salvador terá nova Caixa Cultural em prédio histórico no Pelourinho

Segunda unidade será instalada no casarão que já foi sede do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e ocupa um quarteirão inteiro no Pelourinho

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 05:00

Antiga sede do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia Crédito: divulgação

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, esteve em Salvador na última sexta-feira para assinar um termo de compromisso para a expansão da Caixa Cultural. Agora, o banco terá dois espaços na cidade dedicados ao incentivo e à promoção da cultura. Além da atual sede, instalada na Antiga Casa de Oração dos Jesuítas, na Rua Carlos Gomes, a Caixa Cultural abrirá uma segunda unidade no prédio histórico que já foi sede do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e ocupa um quarteirão inteiro no Pelourinho. >

“No ano passado, investimos mais de R$ 60 milhões através das sete unidades da Caixa Cultural, sendo cerca de R$ 7 milhões aqui na Bahia. Por isso, sabemos no que vai se tornar esse novo equipamento em Salvador na promoção da cultura”, disse Vieira. O banco receberá o imóvel em dois meses para posterior restauração, reforma e adaptação.>

Giro empresarial>

A Ticket Maker, empresa especializada na comercialização de blocos e camarotes, acaba de inaugurar uma loja no Shopping da Bahia, dobrando sua capacidade de operação em relação ao ano passado. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, Raymundo Assmar, sócio da empresa, destacou a proposta para este ano: “Temos um diferencial competitivo que é a comercialização de praticamente 100% dos eventos de pré-Carnaval sem taxas. Com isso, os clientes conseguem montar toda a sua programação, desde os eventos que antecedem a folia até o último dia dessa grande festa”. Além do novo espaço, a empresa mantém seus pontos físicos no Parque Shopping e no Shopping Barra. O crescimento estrutural acompanha o aumento de 30% no faturamento da Ticket Maker em relação a 2024. Este ano, os foliões terão à disposição 57 opções entre blocos e camarotes. Com a nova operação, a marca estima entregar aproximadamente 23 mil abadás.>

Uma princesa na Barra>

A princesa Leonor chegou a Salvador na sexta-feira (14), a bordo do navio-escola Juan Sebastián Elcano. A herdeira do trono espanhol esteve na capital baiana para cumprir uma agenda de compromissos. Nesta terça-feira-feira (18), ela esteve no Forte de Santa Maria, na praia do Porto da Barra, onde participou de uma oferenda de flores junto com a Marinha do Brasil. A visita fazia parte de uma série de iniciativas em torno dos 400 anos da expulsão dos holandeses de Salvador. Está é a primeira vez da princesa no Brasil. Hoje, Leonor deixa a cidade e segue sua viagem pela América do Sul.

>

Irá Salles Crédito: Patrícia Guanaes/divulgação

Desfile em Paris>

No próximo dia 3 de março, a estilista baiana Irá Salles retorna à Paris Fashion Week para apresentar uma coleção inédita. O desfile acontecerá no icônico Palais de Bourbon, prédio histórico situado próximo ao Arco do Triunfo, e antiga residência dos reis da Espanha na França. “Acho que a segunda vez é sempre mais difícil. Sempre dá aquele frio na barriga. Há uma expectativa grande e eu acho que a gente, sempre que vem, tem que tentar superar aquilo que já foi”, disse Irá. Em 2024, ela celebrou os 25 anos da marca com um desfile também em Paris, no Le Salon de Miroirs (O Salão de Espelhos).>

Lançamento>

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), vai lançar sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026 no dia 4 de abril. Inicialmente, o anúncio estava previsto para março, mas os compromissos na agenda levaram ao adiamento. Caiado não esconde sua intenção de disputar o Palácio do Planalto, e correligionários da União Brasil já estão alinhados à proposta, que conta com o aval da cúpula do partido. O lançamento oficial ocorrerá no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, a partir das 9h.>

Ivete Sangalo Crédito: Victor Mascarenhas/divulgação

Toque baiano>

Em três eventos de verão, Ivete Sangalo apostou em vestidos assinados pelo Ateliê Mão de Mãe, grife que trabalha exclusivamente com peças artesanais de crochê, liderada por Vinícius Santana, Patrick Fortuna e Luciene Santana. “Os dois primeiros vestidos foram criações nossas. Já o terceiro, um profissional que trabalha com a Ivete desenvolveu croquis e, em cima disso, a gente conseguiu produzir uma peça sob medida”, detalhou Vinicius Santana, em entrevista ao Alô Alô Bahia. Para a confecção das três peças artesanais foi preciso uma equipe de pelo menos sete pessoas, entre artesãs, crocheteira e costureira, além do acompanhamento da direção criativa da grife. “As roupas [da marca] são lindas e eu acho que a gente tem mesmo que falar de coisas boas, especialmente por serem aqui da Bahia. Estava me sentindo maravilhosa. Vocês arrasam muito”, declarou Ivete, em postagem nas redes sociais.>

Loja oficial>