Shopping em Salvador promove desfile com passarela de 130 metros e show da Timbalada

A noite da última quinta-feira marcou a abertura oficial da temporada de moda em Salvador

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 08:00

A noite da última quinta-feira marcou a abertura oficial da temporada de moda em Salvador com a realização do Salvador Solare, projeto idealizado pelo Salvador Shopping em parceria com o Alô Alô Bahia. Exclusivo para convidados, o evento reuniu 400 pessoas em uma experiência imersiva que antecipou as tendências do Verão 2026.

Com 130 metros de passarela e disposição que posicionou todos os convidados na primeira fila, o desfile foi realizado em uma estrutura especial no estacionamento do shopping e apresentou 50 modelos com a cara da Bahia, além de 61 marcas que fazem parte do centro de compras. Em seguida, houve um show surpresa com a banda Timbalada. A cenografia foi assinada por Pedro Caldas e a curadoria ficou a cargo do Projeto SSA, coletivo formado por Almir Jr, Marcelo Gomes e Tininha Viana.

Convidado especial

O produtor e empresário Enzo Celulari caiu na dança ao som da Timbalada, atração musical que encerrou o Salvador Solare, quinta-feira, no Salvador Shopping. Ao Alô Alô Bahia, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari falou sobre curtir o verão no melhor estilo baiano e a similaridade do estado com o Rio de Janeiro, sua terra natal: “Tem duas coisas que o carioca e o baiano têm parecido: o borogodó. O carioca não tem o dendê, mas no borogodó a gente se entende”. Antes de se juntar ao público na celebração, Enzo havia desfilado na passarela com um terno oversized com detalhe azul e sandália branca, criação da marca baiana Dendezeiro.

Homenagem em Paris

O Grand Hôtel Saint Michel, em Paris, vai homenagear o escritor baiano Jorge Amado com a instalação de uma placa comemorativa na fachada do prédio onde ele viveu entre os anos de 1948 e 1950. A cerimônia está prevista para o dia 23 de março de 2026, data que marca o aniversário de sua condecoração como Doutor Honoris Causa pela Universidade de Sorbonne, em 1998.

Reconhecimento internacional

A vinícola Miolo Wine Group acaba de conquistar duas medalhas no Vinus 2025, importante concurso internacional de vinhos e licores realizado em Mendoza, na Argentina. O destaque para a Bahia ficou por conta do Terranova Espumante Moscatel, produzido no município de Casa Nova, no Vale do São Francisco, que recebeu Medalha de Prata na premiação. Elaborado em pleno semiárido baiano, às margens do Rio São Francisco, o Terranova Moscatel se destacou entre 583 amostras de 19 países, avaliadas por um júri internacional composto por 69 degustadores.

