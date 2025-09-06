AGRO ABANDONADO

'PT virou as costas para o agro na Bahia', diz ACM Neto na Unagro em Feira de Santana

Ex-prefeito de Salvador diz que não há incentivo a um setor que gera milhares e milhares de empregos e que é responsável por grande parte do PIB do país

Pombo Correio

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 10:53

ACM Neto Crédito: Divulgação

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto disse na manhã deste sábado (6), em Feira de Santana, que os governos estadual e federal não têm dado a verdadeira atenção à importância do agronegócio.

“Não há apoio, não há incentivo a um setor que gera milhares e milhares de empregos, que é responsável por grande parte do PIB de nosso país. Aliás, o que a gente percebe é que depois de quase 20 anos que o PT governa a Bahia, eles viraram as costas para o agro. Eles sucatearam a Secretaria de Agricultura, eles fecharam a EBDA, eles acabaram com o apoio técnico ao pequeno produtor com as linhas de crédito. Não há, nesse período todo do governo, uma obra relevante que possa ter levado segurança hídrica, aumentado o acesso especialmente do pequeno produtor à água. Hoje, a gente carece de obras relevantes de infraestrutura”, afirmou Neto durante evento organizado pela Unagro (União Agro Bahia), realizado no Clube de Campo Cajueiro.

De acordo com ACM Neto, a burocracia dificulta e muitas vezes impede o agricultor de irrigar, de aumentar a sua produção. “O governo não tem uma política para agroindustrializar a Bahia, ou seja, para dar um passo além da produção primária. Nós temos também o sério problema da falta de segurança pública que hoje atinge o campo em nosso estado, dando uma situação de medo às pessoas. A Bahia é um dos estados que menos cumprem decisões judiciais de reintegração de posse, portanto, trazendo também insegurança jurídica a quem tem a sua propriedade. Infelizmente, esse é o quadro de quase 20 anos do PT governando o nosso estado”.

Depois de criticar o PT, ACM Neto também apontou soluções para estimular o potencial do agro. “Primeiro, temos de reconhecer o problema, reconhecer a incapacidade do PT. Em seguida, dar a importância que o agro precisa ter pelo seu potencial, termos consciência da força que o agro pode trazer para o nosso Estado em desenvolvimento econômico e em geração de emprego. Feito isso, é preciso implantar toda a parte das políticas públicas, reestruturar os órgãos públicos, a começar pela Secretaria de Agricultura do Estado, os órgãos técnicos, chamando as principais lideranças do agro na Bahia para trabalhar em conjunto, para fazer um trabalho consistente que assegure o desenvolvimento do pequeno, do médio e do grande produtor, o investimento para o campo e, é claro, com tudo isso, o crescimento do nosso estado. Esse encontro aqui pressupõe união de todos os setores”, acrescentou.

ACM Neto também elogiou os organizadores do evento em Feira de Santana. “A Unagro está fazendo um grande trabalho, sendo porta-voz dessa inquietude, porta-voz desse clamor dos produtores, de quem vive da produção rural no Estado da Bahia. Pelo seu peso, pela sua relevância para o nosso estado, não poderia haver um palco mais adequado do que esse, um encontro de unidade, um encontro de diálogo, um encontro de compromisso com o futuro”.