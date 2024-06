ALÔ ALÔ

Show histórico: Regina Casé assina direção artística da turnê 'Xande Canta Caetano', com estreia neste domingo em Salvador

Após apresentação na capital baiana, a turnê segue para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília

Publicado em 1 de junho de 2024

Regina Casé veio a Salvador para assinar a direção artística do show de Xande de Pilares, com participação de Caetano Veloso Crédito: Natã costa/ Divulgação

Regina Casé veio a Salvador nesta semana para um compromisso especial. Ela é diretora artística da turnê ‘Xande Canta Caetano’, que contará com show de lançamento neste domingo, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com a participação especial de Caetano Veloso dividindo os vocais com o anfitrião, Xande de Pilares. “Estamos caprichando ao máximo para honrar a plateia da Concha Acústica, que sempre me emociona, e, neste dia então, vai ser especial”, adianta Regina em entrevista ao Alô Alô Bahia. A direção musical é de Pretinho da Serrinha, que cumpriu a mesma função no álbum homônimo.

A turnê é um tributo ao músico baiano e traz no repertório clássicos como "Gente", “Alegria, Alegria”, "O Amor", “Qualquer Coisa”, “Tigresa”, “Luz do Sol”, “Lua de São Jorge” e “Muito Romântico”, todos reinterpretados com o estilo do sambista. O espetáculo musical ganhou ainda canções incluídas por Xande de Pilares. São elas: “Queixa”, “Trem das Cores”, “Reconvexo”, “Força Estranha” e “Eclipse Oculto”.

Regina Casé garante que haverá ainda outras surpresas no show. “Eu pedi para ele cantar uma música que eu adoro e que foi importante na infância dele. E ele vai cantar um samba enredo do qual sou fã. E tem ainda outro samba de arranco dos blocos do Rio de Janeiro, do Bafo da Onça...”, revela. “Tem também algumas preciosidades que ele nunca cantou - isso eu acho que vai ser a cereja do bolo - e a gente vai ter um pouquinho de Revelação. Não dá para não ter, não é? Todo mundo quer”, completa a diretora.

Para Xande de Pilares, poder estrear esta turnê em um palco baiano ao lado de Caetano Veloso é um sonho que se torna realidade. “Nasci no ano em que o Salgueiro foi campeão com o enredo 'Bahia de Todos os Deuses', sinto uma profunda ligação com essa terra mística e vibrante. Unir minha arte à de Caetano, um ícone da música brasileira, é uma experiência única e emocionante. Este momento celebra a minha história, a minha paixão pela Bahia e a admiração por um dos maiores artistas de todos os tempos”, comenta o sambista.

Após Salvador, a turnê segue para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Novo campus

Land School ganhará novo campus com mais de 18 mil m² em Salvador Crédito: Divulgação

O Inspired Education, grupo líder global de escolas premium que educam mais de 85.000 alunos nos seis continentes, está investindo acima de R$ 100 milhões no projeto e na criação de uma escola em Salvador, com instalações consideradas referências mundiais. A Land School Pituba, extensão da Gurilândia Schools, terá uma área de 18 mil m² e proporcionará uma excelente experiência educacional a 1.200 alunos, do ensino fundamental ao ensino médio. A inauguração será em novembro de 2024 e as aulas estão previstas para serem iniciadas em fevereiro de 2025.

“Estamos construindo um campus de última geração, complementando as outras três escolas que temos em Salvador. Essas escolas abrangerão as melhores práticas globais de algumas de nossas 110 escolas ao redor do mundo”, afirmou Nadim Nsouli, fundador, CEO e presidente do Inspired Education Group, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Orgulho baiano

A oncologista baiana Clarissa Mathias desembarcou em Chicago, nos Estados Unidos, onde participa da Asco 2024.Trata-se do encontro mais significativo de profissionais de oncologia em todo o mundo, que estabelece conexões e colaborações que podem mudar o cenário do cuidado do câncer. O evento começou na sexta e segue até a próxima terça-feira. Além de participar da comissão responsável pela programação cientifica do evento, a médica vai presidir um simpósio sobre Câncer de Pulmão que integra o programa do congresso. “É um orgulho imenso fazer parte do time de especialistas da Asco. Me sinto honrada em fazer parte dessa história”, nos disse Clarissa.

