Soho assume restaurante do Fera Palace e impulsiona cena gastronômica na Rua Chile

Parceria começa em setembro

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05:00

Fera Palace Hotel Crédito: divulgação

A partir de setembro, o Grupo Soho passa a assinar toda a operação de Alimentos & Bebidas do Fera Palace Hotel, no Centro Histórico de Salvador. A parceria envolve a criação de cardápios exclusivos, supervisão completa do serviço e o treinamento da equipe, marcando um novo capítulo para a gastronomia do hotel — e para a própria Rua Chile, que vem se consolidando como um dos principais polos gastronômicos da capital baiana.

O restaurante localizado no térreo do Fera será reaberto em formato soft opening no próximo mês, sob curadoria do Soho. “Vai ser um desafio, o Fera é um hotel querido em Salvador. Vamos tentar fazer o nosso melhor”, afirmou Karine Queiroz, sócia do Grupo Soho. Já o CEO e fundador da Fera Hotéis, Antonio Mazzafera, celebrou a união entre duas marcas fortes: “Estamos muito entusiasmados em anunciar essa parceria com o Grupo Soho, uma marca que, assim como o Fera Palace Hotel, é sinônimo de qualidade, sofisticação e excelência”.

Com essa novidade, a Rua Chile se firma como um novo eixo de experiências gastronômicas na cidade. Por lá, além de hotéis como Fera, Fasano e Gorges, funcionam endereços disputados como Gero, Tira Chapéu, Casaria, Preta Tira Chapéu, Pala7 Rooftop, Peixe Voador, entre outros.

Raridade no Rio Vermelho

Um imóvel icônico no Rio Vermelho, construído em 1987, acaba de ser colocado à venda. A cobertura de 785 m², localizada em um edifício com apenas seis apartamentos, oferece vista frontal para o mar e para o Farol da Barra. Com quatro suítes, seis vagas de garagem, piscina e ampla área de convivência, a propriedade foi anunciada por João Vitor, da Borges Realty. Segundo ele, trata-se de "algo raríssimo" e "uma casa sobre o mar".

Marcos Machado Crédito: divulgação

Abertura especial

O presidente da Rede Bahia, Marcos Machado, é presença confirmada na 10ª edição do Almoço de Negócios promovido pelo Alô Alô Bahia, que acontece no dia 19 de setembro, em Salvador. O executivo será responsável pela abertura oficial do evento, que já se consolidou como um dos principais encontros de networking e conteúdo empresarial do estado. Durante sua participação, Machado vai apresentar o tema Rede Bahia: Da Força Local ao Alcance Nacional. Em conversa com o Alô Alô Bahia, ele destacou que o momento será uma oportunidade para troca de ideias e incentivo à inovação na comunicação: “Minha expectativa é que todos saiam dessa conversa com novas ideias, provocados a olhar para a comunicação como um ativo estratégico e motivados a transformar conexões em oportunidades reais de crescimento”, afirmou. Além de Marcos, o evento também contará com bate-papo sobre empreendedorismo com Marcus Buaiz.

Mariana Ximenes Crédito: Tatti Freitas

Festa de inauguração

Na terça-feira, a Artefacto inaugurou uma loja na Barra, em Salvador. Com 800 m², o espaço apresenta a coleção Arcanum, da diretora criativa Patrícia Anastassiadis. O evento contou com profissionais de arquitetura e design, além dos CEOs Paulo Bacchi (global) e Pedro Torres (Brasil), e o franqueado Kauê Gramulha. A atriz Mariana Ximenes também esteve presente.

Novas vilas em Portugal

Dois anos após a inauguração do Vermelho Melides, seu premiado hotel boutique no Alentejo, o estilista francês Christian Louboutin acaba de anunciar a expansão do empreendimento com a estreia de duas vilas privadas: La Salvada e La Maison des Bateaux. Ambas as vilas oferecem mais privacidade, mas os hóspedes podem usufruir da estrutura do hotel principal, incluindo o restaurante Xtian, o Bar Vermelho, piscina compartilhada e espaços de bem-estar.

