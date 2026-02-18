Veja quem foi destaque no maior carnaval do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 05:00
O Carnaval pode gerar impacto econômico superior ao de setores tradicionais da indústria no Brasil. Segundo a economista Mariana Mazzucato, cada R$ 1 investido em cultura pode retornar R$ 7,59 à sociedade, considerando geração de emprego e renda. No setor de automóveis e caminhões, o impacto multiplicador é de R$ 3,76.
A análise tem como base estudos da Fundação Getúlio Vargas e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Em entrevista à Agência Brasil, Mazzucato afirmou que o investimento público em artes e cultura apresenta retorno superior ao de grande parte da indústria manufatureira tradicional.
Carnaval do Alô Alô
Em Salvador, os números se refletem na prática. Além do impacto econômico expressivo, o Carnaval reuniu centenas de famosos nos circuitos, camarotes e blocos, movimentando a cidade e gerando repercussão nacional e internacional — como no caso do cantor canadense Shawn Mendes.
O Alô Alô Bahia acompanhou a folia nos principais trios e circuitos, registrando os momentos que marcaram a edição de 2026. Veja o que — e quem — foi destaque no maior Carnaval de rua do mundo.