Veja quem foi destaque no maior carnaval do mundo

Confira

  Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 05:00

Gilberto Gil, Caetano Veloso e Paula Lavigne
Gilberto Gil, Caetano Veloso e Paula Lavigne Crédito: divulgação

O Carnaval pode gerar impacto econômico superior ao de setores tradicionais da indústria no Brasil. Segundo a economista Mariana Mazzucato, cada R$ 1 investido em cultura pode retornar R$ 7,59 à sociedade, considerando geração de emprego e renda. No setor de automóveis e caminhões, o impacto multiplicador é de R$ 3,76.

A análise tem como base estudos da Fundação Getúlio Vargas e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Em entrevista à Agência Brasil, Mazzucato afirmou que o investimento público em artes e cultura apresenta retorno superior ao de grande parte da indústria manufatureira tradicional.

Marina Ruy Barbosa por divulgação
Marcelo Sangalo por divulgação
Shawn Mendes por divulgação
Thiaguinho por divulgação
Silvia Braz por divulgação
Bruma Marquezine e Sasha Meneghell por divulgação
Donata Meireles, Luciana Villas Boas e Nizan Guanaes por divulgação
Gilberto Gil, Caetano Veloso e Paula Lavigne por divulgação
Marina Ruy Barbosa por divulgação

Em Salvador, os números se refletem na prática. Além do impacto econômico expressivo, o Carnaval reuniu centenas de famosos nos circuitos, camarotes e blocos, movimentando a cidade e gerando repercussão nacional e internacional — como no caso do cantor canadense Shawn Mendes.

O Alô Alô Bahia acompanhou a folia nos principais trios e circuitos, registrando os momentos que marcaram a edição de 2026. Veja o que — e quem — foi destaque no maior Carnaval de rua do mundo.

