Wish Hotel completa 70 anos com festa que promete rememorar os antigos bailes de Salvador

Ingressos já estão à venda

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 05:00

Wish foi inaugurado com a presença de Assis Chateubriand, Odorico Tavares e Octavio Mangabeira Crédito: divulgação

Edifício emblemático na capital baiana, o Wish Hotel da Bahia, localizado na Avenida Sete de Setembro, ganhará um baile para celebrar suas sete décadas. O Baile do Hotel será realizado neste sábado, em parceria com a Oquei Entretenimento, e promete reviver as grandes festas que já aconteceram no endereço e que ainda vivem no imaginário coletivo.

As áreas de eventos do Wish serão ocupadas com música e gastronomia. No palco, montado no Salão Diamante, Luiz Caldas trará seus maiores sucessos, seguido por apresentações das bandas Negra Cor, Herbert & Richard, pianista Tiago Lourenço e Brena Gonçalves. O evento, que tem como traje passeio completo ou black tie, contará com serviço all inclusive. Os ingressos estão à venda na TicketMaker, Sympla e Ingresse, por R$ 220 + taxas.

O Wish proporciona um mergulho na cultura e nas tradições baianas. A começar pelo próprio edifício: a construção, da década de 1950, foi tombada como Bem Cultural do Estado da Bahia em 2010. O projeto modernista é dos arquitetos Diógenes Rebouças e Paulo Antunes Ribeiro, que assina o marcante painel com conchas em relevo da fachada.

Em seus 21.200 m² de área construída, o hotel abriga mais de 350 obras de arte avaliadas em cerca de R$ 20 milhões – incluindo originais de Di Cavalcanti na suíte presidencial. Um dos pontos altos – além do mural assinado por Genaro de Carvalho - são os 3 painéis de Carybé. No térreo, o painel Cenas e Fatos da Vida Brasileira parece esculpir a musicalidade que permeia os festejos populares. No mezanino, Portugueses, Africanos e Indígenas aponta os ciclos econômicos que marcaram a história do estado da Bahia. Já no salão de eventos, Cotidiano Indígena retrata o modo de viver dos tupinambás.

Casarão no Horto ganha restaurante

Apesar de não ter praia, o bairro do Horto Florestal, a partir de terça-feira (13), passa a oferecer a moradores e visitantes um mergulho nos sabores e aromas do mar, quando o chef Kaywa Hilton inaugura o tão aguardado Restaurante Boia, em fase de testes. No casarão todo reformado, no nº 1 da Rua José Avena, com projeto de Neto Cunha Arquitetura, o cliente será recebido, já na agradável varanda de entrada, por um mural exclusivo de Bel Borba. Especialidades de Kaywa, reconhecido por sua “cozinha do mar”, os peixes e frutos do mar imperam no menu. O salão principal consegue receber até 80 pessoas.

Já é carnaval, cidade

O mercado de entretenimento da capital baiana já está se preparando para as festas de verão. Nesta semana, o Camarote Brahma anunciou a programação completa do famoso espaço localizado no Circuito Barra-Ondina. Além de boate e mirante para o Carnaval, o espaço receberá shows de Silva, Zé Neto e Cristiano, Lauana Prado e Tarcísio do Acordeon. Além dos nomes inéditos, o camarote também receberá apresentações de Bell Marques, Léo Santana, Claudia Leitte, Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Tuca Fernandes, assim como do grupo Menos é Mais.

Destaque na Vogue

A Vogue França divulgou, na segunda-feira, uma lista de 4 hotéis brasileiros considerados imperdíveis para se hospedar ainda em 2024, em três destinos, incluindo Salvador. A publicação destaca que a capital baiana vai além e é “acima de tudo, o centro afro-brasileiro do país”. Para dormir, a Vogue recomenda o Hotel Fasano, em frente à Praça Castro Alves, no Centro Histórico, com vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos.

Jantar de lançamento