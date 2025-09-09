ARTIGO

Aprendizagem ativa prepara profissionais para os desafios da indústria

É preciso oferecer experiências que conectem os alunos à realidade do mercado, desenvolvendo também as soft skills

F Fernanda Mikulski

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 05:00

Cursos técnicos na Bahia Crédito: Joá Souza/GOVBA

No mundo em que as transformações no mercado de trabalho são constantes, formar profissionais capazes de se adaptar e inovar tornou-se uma prioridade. Segundo o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, até 39% das habilidades exigidas nos empregos atuais deverão ser transformadas ou substituídas até 2030. Além disso, 85% das empresas priorizam o desenvolvimento de suas equipes, enquanto 70% planejam contratar profissionais com novas competências com foco em resiliência, criatividade e aprendizado contínuo.

Neste cenário, a educação profissional não pode se limitar à sala de aula tradicional: é preciso oferecer experiências que conectem os alunos à realidade do mercado, desenvolvendo também as soft skills: colaboração, comunicação, pensamento crítico e adaptabilidade, que aparecem entre as mais valorizadas pelos empregadores.

A aprendizagem ativa, baseada em projetos e desafios reais, coloca o estudante como protagonista de sua formação. Ao trabalhar em equipe para resolver problemas concretos da indústria, o aluno aprende a lidar com pressões, tomar decisões e comunicar suas ideias de forma assertiva, competências essenciais para o mundo do trabalho.

No Senai Bahia, essa metodologia é aplicada de forma estratégica. Ao longo do curso técnico, os estudantes participam de desafios com empresas parceiras, maratonas de inovação e projetos integradores. Essa conexão direta gera engajamento e abre portas: as empresas conseguem identificar talentos durante essas ações e, muitas vezes, realizam contratações ainda durante a formação.

Para os alunos, essas experiências significam mais do que uma oportunidade de emprego: representam o desenvolvimento de um perfil profissional completo, pronto para enfrentar os desafios da indústria 4.0. Para as empresas, é a chance de atrair talentos alinhados às novas exigências do mercado e à cultura organizacional.

Como parte de sua missão de formar profissionais para o futuro, o Senai potencializa talentos por meio da Saga Senai de Inovação e de um itinerário de projetos que transforma a teoria em prática. Eles possibilitam ao estudante criar protótipos, apresentar soluções e até empreender com base em ideias desenvolvidas durante o curso. Startups como a BioRealAtive, Neoalgest e a Alimenta AI surgiram desse ambiente criativo e hoje são reconhecidas nacional e internacionalmente.

Ao longo dessa jornada, os alunos não apenas aprendem, eles fazem, inovam e impactam o setor produtivo. E é assim que o Senai Bahia, que completa 80 anos de história em 2025, segue conectando educação, indústria e futuro, formando profissionais capazes de transformar a realidade à sua volta.