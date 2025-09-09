ELEIÇÕES 2026

Kleber Rosa retira pré-candidatura ao Governo e lança candidatura a deputado neste sábado (13)

O martelo será batido durante a realização do encontro que reunirá lideranças de diversos partidos de esquerda

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:23

Candidato Kleber Rosa vota em Salvador Crédito: Divulgação

Segundo colocado na disputa à prefeitura de Salvador e coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Kleber Rosa (PSOL), realizará, neste sábado (13), um evento na sede do Olodum, no Pelourinho, às 14h, para anunciar sua pré-candidatura a deputado estadual ou federal. O martelo será batido durante a realização do encontro que reunirá lideranças de diversos partidos de esquerda, movimentos sociais e sindicalistas.

Kleber Rosa fez história ao se tornar o prefeiturável mais bem votado do PSOL na capital baiana, com 10,43% dos votos, totalizando 138.610. O desempenho o colocou como o segundo mais votado nas eleições soteropolitanas, superando o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, e outros candidatos da legenda em ciclos anteriores. Em 2008, Hilton Coelho obteve 51.196 votos; em 2012, Hamilton Assis conseguiu 33.650 votos; o professor Fábio Nogueira angariou, em 2016, 13.747 votos; e, em 2020, na segunda candidatura de Hilton Coelho ao Palácio Thomé de Souza, o psolista alcançou 16.868 votos.

Kleber Rosa convida a população, os militantes de esquerda e os representantes de movimentos sociais para um novo ciclo de construção coletiva, neste sábado (13). "O evento promete ser um momento de diálogo e reflexão sobre o futuro da Bahia, ressaltando a importância da participação popular nas decisões políticas."