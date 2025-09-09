Acesse sua conta
Kleber Rosa retira pré-candidatura ao Governo e lança candidatura a deputado neste sábado (13)

O martelo será batido durante a realização do encontro que reunirá lideranças de diversos partidos de esquerda

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:23

Candidato Kleber Rosa vota em Salvador
Candidato Kleber Rosa vota em Salvador Crédito: Divulgação

Segundo colocado na disputa à prefeitura de Salvador e coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Kleber Rosa (PSOL), realizará, neste sábado (13), um evento na sede do Olodum, no Pelourinho, às 14h, para anunciar sua pré-candidatura a deputado estadual ou federal. O martelo será batido durante a realização do encontro que reunirá lideranças de diversos partidos de esquerda, movimentos sociais e sindicalistas.

Kleber Rosa fez história ao se tornar o prefeiturável mais bem votado do PSOL na capital baiana, com 10,43% dos votos, totalizando 138.610. O desempenho o colocou como o segundo mais votado nas eleições soteropolitanas, superando o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, e outros candidatos da legenda em ciclos anteriores. Em 2008, Hilton Coelho obteve 51.196 votos; em 2012, Hamilton Assis conseguiu 33.650 votos; o professor Fábio Nogueira angariou, em 2016, 13.747 votos; e, em 2020, na segunda candidatura de Hilton Coelho ao Palácio Thomé de Souza, o psolista alcançou 16.868 votos.

Kleber Rosa convida a população, os militantes de esquerda e os representantes de movimentos sociais para um novo ciclo de construção coletiva, neste sábado (13). "O evento promete ser um momento de diálogo e reflexão sobre o futuro da Bahia, ressaltando a importância da participação popular nas decisões políticas."

Kleber Rosa enfatiza que lideranças de esquerda estão pontuando a importância da pré-candidatura para enfrentar o bolsonarismo no parlamento, os desafios enfrentados pelo povo baiano e a necessidade de construir um estado mais justo, inclusivo e democrático. "O povo pediu e vamos anunciar qual será nossa candidatura em 2026. O evento será mais do que uma simples formalidade; será o início de um ciclo de debates programáticos que percorrerá todo o território baiano".

