Governo Jerônimo mapeia jovens baianos e os vereadores que miram as eleições de 2026

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 05:00

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) firmou um termo de cooperação entre a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e a Secretaria de Relações Institucionais (Serin) para levantar dados sobre a juventude baiana de 15 a 29 anos. A medida foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira (5).

O acordo prevê a criação de um painel de visualização e de um relatório analítico com os principais achados a partir da integração de bases de dados. O prazo de vigência é de três anos, a contar da assinatura, feita no dia 4 de setembro pelo diretor da SEI, José Acácio de Almeida Ferreira, e por Adolpho Loyola, braço direito do governador.

O eleitorado jovem, que correspondia a 24,66% do total, teve papel relevante na vitória de Jerônimo em 2022. Nos últimos dias de campanha, o petista conseguiu atrair parte significativa desse público, considerado menos fiel a partidos e mais suscetível a mudanças de cenário político. Pesquisas indicam que os jovens tendem a seguir tendências eleitorais, mas também podem ser os primeiros a abandonar legendas em declínio.

Salto na carreira política

Pelo menos 12 vereadores de Salvador devem disputar vagas nas eleições de 2026. Na base do prefeito Bruno Reis (União Brasil), são oito os nomes mais cotados: Alexandre Aleluia (federal ou estadual), André Fraga (estadual), Cezar Leite (federal), Marcelle Moraes (estadual), Ricardo Almeida (estadual), Paulo Magalhães Júnior (estadual), Isandro Filho (federal) e Jorge Araújo (federal).

O presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), deve lançar o filho, Carlos Muniz Filho, para deputado federal. Já na base petista, quatro vereadores aparecem na lista de pré-candidatos: David Rios (estadual), Marta Rodrigues (federal), Felipe Santana (estadual) e Silvio Humberto (estadual ou federal).

Renovação na Alba

Além de Alan Sanches, mais dois nomes do União Brasil podem disputar vagas na Câmara dos Deputados: Manoel Rocha, que deve suceder o pai, Zé Rocha, e Robinho. A expectativa é de forte renovação na Assembleia Legislativa da Bahia. Maria Del Carmen (PT) deve abrir espaço para o filho, enquanto Nelson Leal (PP) estuda não tentar a reeleição.

