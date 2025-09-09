Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Itaú leiloa mais de 80 imóveis residenciais com lances iniciais a partir de R$ 33 mil

Propriedades estão localizadas na Bahia e em outros 12 estados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:58

Lances iniciais vão até R$ 2,5 milhões
Lances iniciais vão até R$ 2,5 milhões Crédito: Divulgação

Em parceria com a Mega Leilões, o Itaú Unibanco realizará um leião na próxima quinta-feira (11), com mais de 85 imóveis, no site oficial do Mega Leilões.

Os imóveis estão localizados nos seguintes no Distrito Federal, na Bahia e em outros 12 estados:  Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Os lances iniciais partem de R$ 33 mil e vão até R$ 1,4 milhão, condicionados a aprovação do Vendedor.

Condições de pagamento:

À vista, sem desconto

Para a maioria dos imóveis, pagamento parcelado com entrada e saldo em até 78 parcelas mensais – conforme consta do Edital do leilão e no site da Mega Leilões – especificado em cada imóvel.

Destaques:

Feira de Santana (BA): Prédio comercial no Centro. O lance inicial é de R$ 1,4 milhão;

São Paulo (SP): Apartamento duplex c/ 282 m² de área útil e 4 vagas de garagem, no Bairro Morumbi. O lance inicial é de R$ 1,4 milhão;

Santos (SP): Apartamento c/ 302 m² de área total construída (privativa + comum) e 1 vaga de garagem, no Bairro Praia do Boqueirão. O lance inicial é de R$ 920 mil;

Praia Grande (SP): Apartamento de cobertura c/ 119 m² de área útil e 2 vagas de garagem, no Sítio Guarapuava. O lance inicial é de R$ 1 milhão;

Uberlândia (MG): Apartamento c/ 95 m² de área privativa e 1 vaga de garagem, no Bairro Tibery. O lance inicial é de R$ 317 mil;

Marília (SP): Casa no Bairro Palmital. O lance inicial é de R$ 195 mil;

Novo Hamburgo (RS): Apartamento c/ 63 m² de área privativa, no Centro. O lance inicial é de R$ 163 mil;

As informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões e também podem ser acessadas no portal Imóveis Itaú. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e se candidatar. 

Leia mais

Imagem - Inscrições para vestibular da Uesb terminam em outubro; saiba como se inscrever

Inscrições para vestibular da Uesb terminam em outubro; saiba como se inscrever

Imagem - Prefeitura abre concursos com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 6 mil

Prefeitura abre concursos com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 6 mil

Imagem - Salvador tem mais de 100 vagas de emprego abertas na área de saúde mental; saiba como se candidatar

Salvador tem mais de 100 vagas de emprego abertas na área de saúde mental; saiba como se candidatar

Mais recentes

Imagem - Corpo de mulher é encontrado decapitado em destino turístico da Bahia

Corpo de mulher é encontrado decapitado em destino turístico da Bahia
Imagem - Motocicletas apreendidas e comércios desativados: veja balanço da operação policial em Itapuã

Motocicletas apreendidas e comércios desativados: veja balanço da operação policial em Itapuã
Imagem - Osba apresenta obras de Tchaikovsky em concerto gratuito no próximo domingo (14) em Salvador

Osba apresenta obras de Tchaikovsky em concerto gratuito no próximo domingo (14) em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai
01

Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Imagem - Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste
02

Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste

Imagem - Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil
03

Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
04

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado