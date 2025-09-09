OPORTUNIDADE

Itaú leiloa mais de 80 imóveis residenciais com lances iniciais a partir de R$ 33 mil

Propriedades estão localizadas na Bahia e em outros 12 estados

Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:58

Lances iniciais vão até R$ 2,5 milhões Crédito: Divulgação

Em parceria com a Mega Leilões, o Itaú Unibanco realizará um leião na próxima quinta-feira (11), com mais de 85 imóveis, no site oficial do Mega Leilões.

Os imóveis estão localizados nos seguintes no Distrito Federal, na Bahia e em outros 12 estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Os lances iniciais partem de R$ 33 mil e vão até R$ 1,4 milhão, condicionados a aprovação do Vendedor.

Condições de pagamento:

À vista, sem desconto

Para a maioria dos imóveis, pagamento parcelado com entrada e saldo em até 78 parcelas mensais – conforme consta do Edital do leilão e no site da Mega Leilões – especificado em cada imóvel.

Destaques:

Feira de Santana (BA): Prédio comercial no Centro. O lance inicial é de R$ 1,4 milhão;

São Paulo (SP): Apartamento duplex c/ 282 m² de área útil e 4 vagas de garagem, no Bairro Morumbi. O lance inicial é de R$ 1,4 milhão;

Santos (SP): Apartamento c/ 302 m² de área total construída (privativa + comum) e 1 vaga de garagem, no Bairro Praia do Boqueirão. O lance inicial é de R$ 920 mil;

Praia Grande (SP): Apartamento de cobertura c/ 119 m² de área útil e 2 vagas de garagem, no Sítio Guarapuava. O lance inicial é de R$ 1 milhão;

Uberlândia (MG): Apartamento c/ 95 m² de área privativa e 1 vaga de garagem, no Bairro Tibery. O lance inicial é de R$ 317 mil;

Marília (SP): Casa no Bairro Palmital. O lance inicial é de R$ 195 mil;

Novo Hamburgo (RS): Apartamento c/ 63 m² de área privativa, no Centro. O lance inicial é de R$ 163 mil;