Inscrições para vestibular da Uesb terminam em outubro; saiba como se inscrever

São 1 mil vagas distribuídas em 47 cursos regulares de graduação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:45

Uesb
Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) anunciou a abertura das inscrições para o vestibular 2025, que oferece 998 vagas distribuídas em 47 cursos regulares de graduação, com ingresso no 1º e 2º períodos letivos de 2026.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, organizador do processo seletivo, até às 23h59 do dia 23 de outubro de 2025 (horário de Brasília). A taxa de inscrição é de R$ 110.

Isenção da taxa de inscrição

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos em edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 20 de agosto e 11 de setembro de 2025, também pelo site do Instituto Avalia.

Provas

As provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025, na cidade escolhida pelo candidato no ato da inscrição.

1º dia (30/11): Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Redação, Língua Estrangeira e Matemática.

2º dia (01/12): Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Edital e informações

Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Edital de Abertura nº 260/2025, publicado no site do Instituto Avalia. É fundamental que os candidatos acompanhem o portal para não perder nenhuma atualização.

SERVIÇO

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Instituto Avalia – Organizador

Inscrições: 20/08 a 23/10/2025

Solicitação de Isenção: 20/08 a 11/09/2025

Provas: 30/11 e 01/12/2025

