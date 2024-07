ARTIGO

131 anos, parabéns Hospital Santa lzabel

A história do primeiro hospital baiano revela lições de como uma instituição pode preservar seu legado

Publicado em 29 de julho de 2024 às 05:00

Compartilhar conhecimento é o ingrediente do elixir da longa vida do Hospital Santa Izabel, que em julho completou 131 anos no atual endereço, no bairro de Nazaré, onde segue contribuindo para que um número cada vez maior de pessoas tenha uma melhor condição de saúde.

A história do primeiro hospital baiano revela lições de como uma instituição centenária pode preservar seu legado e, ao mesmo tempo, inovar. A caminhada é diária e ininterrupta. O ambiente hospitalar é coletivo e exige senso de fraternidade.

Atuamos com dedicação e conhecimento técnico. Não nos acomodamos nunca. Temos disposição para mudar e melhorar. Lá atrás entendemos que era preciso agregar diferentes modelos de atuação e reduzir o impacto da operação do hospital no meio ambiente para aumentar a competitividade, evitar o desperdício e melhorar a experiência do paciente.

Nosso hospital presta serviço fundamental à vida das pessoas. Atende a todos sem distinção e nunca renunciou ao que o fez alcançar bons resultados de forma duradoura. As ações de ensino impulsionam e fortalecem a manutenção do alto padrão de segurança assistencial ofertado. Foi assim que conquistamos ao longo do tempo credibilidade, respeito e admiração.

Somos uma casa de saúde reconhecida também pelo cuidado e humanização, assim encontramos guarida na memória afetiva de muitos baianos.

No total ofertamos 440 leitos, dentre os quais 114 de UTIs, 16 salas de cirurgia e três de hemodinâmica. Contamos com um Corpo Clínico qualificado e em constante atualização. Anualmente, prestamos mais de 17 mil procedimentos, 14 mil atendimentos ambulatoriais mensais e mais de 10 mil atendimentos por mês nas unidades de pronto-atendimento.

O futuro não é destino, é o que construímos. Por isso estamos sempre nos aperfeiçoando e incorporando novas maneiras de cuidar. Recentemente o hospital agregou novos equipamentos ao seu parque tecnológico, um dos mais modernos do Nordeste, ganhou um novo centro cirúrgico, que ampliou em 40% a oferta de procedimentos, inaugurou um serviço de TMO, integralizou o atendimento oncológico, consolidou-se como referência em medicina nuclear e ganhou 14 leitos de UTIs.

O aperfeiçoamento é contínuo. Agora estamos avançando na implantação de um novo e confortável padrão de hotelaria e finalizando a construção de um novo edifico garagem. É o Hospital Santa Izabel de amanhã tomando forma hoje.

Neste marco histórico, agradecemos a confiança depositada pela nossa comunidade em um hospital onde há 131 anos as pessoas chegam em momentos de grande fragilidade e são abraçadas e acolhidas com atenção e comprometimento.

Viva o Santa Izabel!