ARTIGO

A educação continuada na saúde

Nos últimos anos, observamos um avanço expressivo no setor de saúde no Brasil. Só em 2021, a pesquisa Conta-Satélite de Saúde, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou um aumento de 10,3% no volume do setor. Logo, é essencial que os profissionais que atuam na área, especialmente os médicos, estejam atentos às mudanças e inovações associadas a essa expansão.