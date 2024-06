ARTIGO

A mola propulsora da economia brasileira

É fundamental que o poder público esteja atento às demandas dos produtores, dos pequenos aos grandes, e invista em infraestrutura

M Manuel Rocha

Publicado em 18 de junho de 2024 às 05:00

Ao longo da semana passada, ocorreu em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte e Nordeste do Brasil: a Bahia Farm Show, um evento que evidencia a força do setor agropecuário do nosso estado e do país. Esta cadeia produtiva tem sido, de maneira irrefutável, a grande mola propulsora da economia brasileira e baiana nos últimos anos - e por isso precisamos fortalecê-la.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2023, o Agro registrou um aumento significativo de 15,1% no Brasil, o maior avanço desde o início da série histórica da pesquisa em 1995. Esse desempenho contribuiu de forma decisiva para a melhoria da economia do país, resultando em um crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Na Bahia, o cenário não foi diferente. O setor teve um crescimento de 5,2% no mesmo período, tornando-se o principal responsável pelo resultado positivo do PIB do Estado, que avançou 1,1%. Esses números evidenciam não apenas a importância do Agro para a economia baiana, mas também o seu potencial de crescimento e desenvolvimento, podendo gerar ainda mais emprego e renda.

A agropecuária é uma das principais forças motrizes da economia da Bahia, representando quase 30% do PIB. Essa significativa contribuição ressalta a necessidade de se investir e apoiar esse setor vital para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e do país.

É fundamental que o poder público esteja atento às demandas dos produtores, dos pequenos aos grandes, e invista em infraestrutura, garantindo condições adequadas para a ampliação e atração de novos investimentos. É preciso melhorar a nossa malha rodoviária, pois temos ainda estradas federais e estaduais que precisam ser pavimentadas para escoamento da produção e logística, especialmente na região Oeste. A infraestrutura é essencial para o acesso a novos mercados e a competitividade do setor no cenário nacional e internacional.

Além disso, no caso da Bahia, temos ainda dois desafios importantes: as deficiências no fornecimento de energia elétrica, que tem dificultado ou atrasado investimentos principalmente na região Oeste, e os problemas com a infraestrutura hídrica. É preciso, também, investir em tecnologia e na industrialização, de forma a aumentar a eficiência e produtividade. Para isso, é importante aumentar os investimentos em suporte técnico aos produtores e em pesquisa, em parceria com as universidades.

Por fim, é imprescindível reconhecer e fortalecer os potenciais regionais do setor agropecuário na Bahia. Na região Oeste, por exemplo, a produção de soja tem se destacado, impulsionando a economia e contribuindo para a geração de emprego e renda. Já na região Norte, a produção de frutas tem se expandido, agregando valor à agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento sustentável.

Diante desse contexto, é fundamental que o poder público atue de forma proativa, promovendo políticas e programas que incentivem o desenvolvimento do Agro, dos pequenos aos grandes produtores, garantindo assim sua contínua contribuição para o crescimento econômico e social do país. O setor agropecuário é o presente e o futuro da nossa economia, e cabe a nós fortalecê-lo e valorizá-lo como um dos pilares fundamentais do desenvolvimento nacional e estadual.