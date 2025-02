ARTIGO

Acolhimento na educação infantil

Escutar não é ceder a todos os desejos, mas encontrar um equilíbrio entre acolhimento e orientação, oferecendo uma base segura para que a criança possa se expressar

Para acolher genuinamente a criança, é fundamental reconhecer a grandeza do desafio. Ao ingressar na escola, ela enfrenta simultaneamente vários processos de adaptação: ao novo espaço, às novas pessoas e a uma nova rotina. >

Para compreender e respeitar plenamente a criança, é essencial escutá-la de maneira ativa e atenta. A escuta ativa permite ao educador observar, dialogar e refletir sobre os sinais e as linguagens que a criança utiliza para expressar suas emoções e desconfortos. Nesse contexto, a “birra” não deve ser vista apenas como um comportamento a corrigir, mas sim como uma forma de comunicação, uma expressão de desconforto diante de sentimentos que a criança ainda não consegue nomear ou organizar. >

Escutar não é ceder a todos os desejos, mas encontrar um equilíbrio entre acolhimento e orientação, oferecendo uma base segura para que a criança possa se expressar com confiança. A escuta ativa combina firmeza com afetividade ao impor limites. >

O acolhimento não se limita ao ato de receber a criança; ele envolve também suas famílias. As atividades de boas-vindas e integração são estratégias que ajudam a promover essa sensação de segurança e favorecem a construção de laços de confiança entre família, escola e criança. >

A educação infantil é essencialmente pautada no brincar, no jogo simbólico e nas interações sociais, práticas que constituem o centro da proposta pedagógica para essa idade. A aprendizagem é concebida a partir do tripé: desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioafetivo, formando a base para a construção de uma educação integral e inclusiva. >