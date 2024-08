ARTIGO

Alerta para a saúde do homem

Um estudo recente prevê que os casos de câncer de próstata devem dobrar até 2040

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 05:00

Os cânceres urológicos estão entre os tumores mais frequentes na população e representam uma significativa preocupação, sobretudo, para a saúde masculina, afetando órgãos importantes como a próstata, rim e bexiga. Pesquisas recentes em saúde vêm apontando aumento expressivo de casos de diagnósticos dessas doenças em todo mundo.

O câncer de próstata é o tumor mais temido entre os homens e também o que merece maior atenção por ter como fatores preponderantes a hereditariedade e o envelhecimento. O aumento da expectativa de vida da população está ligado ao crescimento da incidência da doença, muito comum entre os homens idosos.

Um estudo recente realizado pela revista científica The Lancet prevê que os casos de câncer de próstata devem dobrar até 2040. Esse avanço também é demonstrado pelos dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), que apontam um aumento de 8,5% no número de diagnósticos da doença para o triênio 2023-2025, em relação à estimativa do triênio anterior.

Seguindo a tendência de crescimento, os tumores de rim e bexiga têm o tabagismo como um dos principais fatores de risco. Quando inaladas, as substâncias tóxicas do cigarro entram na corrente sanguínea e chegam até os rins e bexiga antes de serem eliminadas, causando lesões nas células destes órgãos. Na maioria dos casos, o desenvolvimento destas doenças ocorre com mais frequência nos homens acima dos 60 anos.

De 2019 a 2021, o Ministério da Saúde registrou mais de 10 mil óbitos em razão do câncer de rim. Já o Inca estima 11.370 novos casos câncer de bexiga em 2024, sendo 550 somente na Bahia, representando um aumento de cerca de 9% em relação à estimativa anterior.

Em todos os casos, hábitos prejudiciais como obesidade, sedentarismo e má alimentação também podem contribuir para a proliferação das células cancerígenas. Por isso, o Dia Internacional do Homem, celebrado no dia 15 de julho no Brasil, tem o objetivo de conscientizar a população masculina sobre os cuidados com a saúde e alertar que a prevenção, a realização de exames de rotina e a adoção de hábitos saudáveis ainda são os principais aliados na luta contra estas doenças.

A boa notícia é que a medicina vem avançando tanto no diagnóstico quanto no tratamento dos cânceres urológicos. As cirurgias robóticas trouxeram inúmeras vantagens aos pacientes. Por ser minimamente invasiva, possibilita menos tempo de internação e riscos de sangramento. No câncer de próstata, a técnica reduz o risco de incontinência urinária e disfunção erétil, e de tumores renais, permite a preservação do órgão.