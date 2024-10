ARTIGO

Campeón del Siglo

Estaríamos na versão moderna e adaptada dos combates em Colônia do Sacramento, precioso enclave no Prata, disputado em batalhas navais épicas entre portugueses e espanhóis? Do lado de cá, vemos Buenos Aires a distantes 25 quilômetros, imaginando a audácia de Lisboa ao tentar implantar ali um posto, desafiando tratados internacionais.

Tudo – tudo – isso estava ali, nas coletivas de imprensa dadas por ambos técnicos ao final do jogo. Enquanto a empáfia derrotada (e agora demitida) de Tite tentava justificar as escolhas táticas, o técnico do Peñarol, Diego Aguirre, devolveu assim à pergunta sobre como havia feito para que sua estratégia saísse vencedora: “Se quiser, discutimos isso outro dia. Hoje, vamos só disfrutar, falar de outras coisas que não sejam futebol, por favor. Estamos entre os quatro melhores da América”.

“Me sobra lo que te falta”, dizia uma das inúmeras faixas estendidas pela torcida no Campeón del Siglo. Belo recado: de nada adianta querer chegar na marra e com muito dinheiro, se no final não há o algo mais, aquela vontade que o VAR jamais verá. No fim, os portugueses foram expulsos do Uruguai com o rabo entre as pernas. E o Uruguai, pequeno e modesto, segue firme entre os gigantes.