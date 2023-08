Como as empresas brasileiras podem contribuir na melhoria da qualidade do ar?

A baixa qualidade do ar advém, em grande parte, do aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e da destruição das florestas, uma vez que as árvores desempenham um papel fundamental de absorção natural do dióxido de carbono (CO2) da atmosfera. Os efeitos nocivos da poluição do ar são refletidos no aumento das doenças respiratórias na sociedade, incluindo o câncer de pulmão.



O Brasil foi classificado como o 57º entre 131 países avaliados no ranking de qualidade do ar publicado pela empresa suíça IQAir. Este levantamento revelou também uma preocupante tendência global, onde 90% dos países apresentam níveis médios de poluição do ar que excedem os limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Vivemos um momento crucial onde as empresas devem demonstrar a responsabilidade que possuem em relação à poluição do ar. Felizmente, existem normas internacionalmente reconhecidas, como a ISO 14001, que oferecem orientações valiosas para as organizações trilharem um caminho mais sustentável. Ao adotar essas normas, as empresas não apenas contribuem para a preservação do planeta, como também protegem a saúde e o bem-estar das pessoas que compartilham este mundo conosco.

A ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – representa um marco importante no cenário global da sustentabilidade empresarial. Essa norma não apenas fornece um conjunto de diretrizes valiosas para a gestão ambiental, mas também desafia as organizações a adotarem uma abordagem mais holística em relação ao meio ambiente. Ao buscar a conformidade com a ISO 14001, as empresas estão, essencialmente, assumindo um compromisso público de serem responsáveis ambientalmente.

A norma não somente auxilia na mitigação de impactos negativos, como na emissão de GEE, mas também impulsiona a inovação e a eficiência da organização, resultando em operações mais sustentáveis que contribuem para a construção de um futuro mais verde e saudável para todos.

A certificação com a ISO 14001 possibilita benefícios financeiros tangíveis e impulsiona o posicionamento de mercado das empresas, porém, implementar esses requisitos vão além do âmbito dos negócios e se tornam uma questão de responsabilidade social. Um ato de cidadania corporativa e demonstração de consciência da organização em relação aos impactos que causa no mundo.

Para empresas que almejam implementar e obter a certificação com a ISO 14001, o caminho começa com uma análise cuidadosa da gestão, identificando os desafios ambientais. A próxima etapa envolve o planejamento de ações concretas para enfrentar esses desafios, seguido pela execução destas ações, além de ser fundamental o acompanhamento do desempenho para avaliar o progresso, para que caso ocorram obstáculos ou insucessos, realizar correções e melhorias. A próxima etapa é entrar em contato com um organismo certificador reconhecido e solicitar o serviço de certificação.