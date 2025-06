ARTIGO

Dados religiosos no Censo Demográfico

A questão do percentual de diminuição dos católicos necessita ser devidamente compreendida, pois de modo geral, não se reflete num esvaziamento das igrejas

Entretanto, é necessário interpretar bem os dados constatados, atentos a lacunas e equívocos na divulgação de um tema complexo. Evidentemente, há uma tendência crescente do pluralismo religioso no Brasil, que vem se verificando há décadas, mas há aspectos que necessitam de maior atenção e exatidão. Não se pode ficar com uma visão empírica, sem interpretar os resultados ou deixar-se interpelar por eles. Há uma tendência em compreender o atual quadro religioso como fruto somente da atuação das instituições religiosas. Embora o papel das Igrejas e de outras confissões religiosas seja inegável, as mudanças no cenário religioso necessitam ser compreendidas no contexto histórico, social e cultural brasileiro. A atual realidade social é complexa e plural, com transformações rápidas e profundas. >