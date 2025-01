ARTIGO

Dois anos por Salvador

Salvador é hoje o destino mais desejado do Brasil, um dos mais procurados no Airbnb no mundo. Registramos a maior ocupação hoteleira em baixa estação dos últimos 12 anos

Pedro Tourinho

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 02:00

Escrevo para agradecer pelos dois anos de alegria, respeito, carinho e muito trabalho por nossa cidade, Salvador. Durante este período, dediquei-me integralmente a retribuir à cidade que amo com minha força de trabalho, disponibilidade e a visão de futuro que acredito ser a certa para o nosso povo.

Sabia que teria pouco tempo – 24 meses –, mas também sabia da urgência. Salvador precisava de ações que resgatassem sua cultura com foco em desenvolvimento econômico, especialmente para sua população negra, que merece se beneficiar plenamente de sua própria riqueza cultural. Repeti isso incansavelmente, e acredito que demos passos importantes nessa direção.

Foi com essa premissa que consolidamos o Salvador Capital Afro, transformando-o de evento em programa e, hoje, em política pública. A ideia é clara: protagonismo negro, prosperidade e estruturação. Empreendedores e artistas foram capacitados para lucrar com nossa cultura e turismo, e o afro-turismo ganhou centralidade. O impacto é visível: novembro, antes um mês de baixa, virou uma segunda alta estação para o turismo. Este foi o cenário que trouxe a atenção mundial de artistas como Beyoncé, que escolheu Salvador para o lançamento global de seu filme.

Nosso esforço também incluiu a inauguração de cinco museus: o Memorial 2 de Julho, o MUNCAB, o Museu da Misericórdia, a Casa das Histórias e a Galeria do Mercado Modelo. Obras em andamento, como a Escola de Música e Casa de Espetáculos Letieres Leite, o novo Teatro Vila Velha e a reforma da sede do Ilê Aiyê, reafirmam nosso compromisso com o legado cultural da cidade.

Criamos o Distrito Cultural do Centro Histórico, com foco em gestão, habitação e desenvolvimento econômico. Está em andamento o maior projeto habitacional do Comércio, financiado pelo BID, e a construção de um novo Centro de Convenções na Praça Municipal. Também promovemos o maior programa de desenvolvimento audiovisual municipal do Brasil, o Salcine, com fomento, capacitação e o Polo de Cinema de Salvador, no Subúrbio Ferroviário.

Transformamos o aniversário de Salvador em um evento nacional, transmitido anualmente pela Globo. E o Carnaval, que estava ameaçado no Centro, agora é tão relevante quanto o da Barra-Ondina, prometendo superar em público, com mais equilíbrio e conforto para todos.

O turismo explodiu. Salvador é hoje o destino mais desejado do Brasil, um dos mais procurados no Airbnb no mundo. Registramos a maior ocupação hoteleira em baixa estação dos últimos 12 anos. O turismo agora é também ferramenta para o desenvolvimento econômico do povo negro de Salvador, ajudando a construir uma cidade mais justa.

Salvador é uma cidade de histórias grandiosas e um futuro promissor. Esses dois anos reafirmaram que, quando cuidamos da nossa cultura e investimos no nosso povo, de forma afirmativa, criamos caminhos para um desenvolvimento mais justo e sustentável. Saio desta jornada com o coração cheio de gratidão e a certeza de que Salvador continuará a ser farol e inspiração para o Brasil e o mundo.