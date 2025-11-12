Acesse sua conta
Educação: o caminho que transforma tudo

A educação nos oferece a possibilidade de fazer melhores escolhas: políticas, pessoais e diárias

  • D

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05:00

Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII
Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Sigo acreditando — e talvez mais do que nunca — que a solução para a maior parte dos nossos problemas está na educação. Não apenas na formal, mas naquela que desperta consciência, senso crítico, empatia e discernimento.

A partir do momento em que tivermos cidadãos mais informados — e, principalmente, bem informados —, tudo tende a melhorar. A educação nos oferece algo que nenhuma outra força social é capaz de entregar: a possibilidade de fazer melhores escolhas. Escolhas políticas, escolhas pessoais, escolhas diárias.

Com conhecimento, aprendemos a compreender o mundo antes de julgá-lo. E talvez esse seja um dos maiores atos de inteligência: entender antes de decidir. A educação nos ensina a ouvir mais, reagir menos, refletir melhor. Ela nos convida à serenidade que vem do tempo e à sabedoria que nasce da escuta.

Educar-se é um movimento de dentro para fora. É ter coragem de se questionar, rever crenças, reconhecer erros e enxergar novas formas de caminhar. Quando estudamos, lemos, ouvimos e debatemos — estamos, na verdade, exercitando nossa capacidade de olhar a vida com mais profundidade. E quanto mais consciência adquirimos, mais responsabilidade ganhamos sobre as nossas ações e sobre os espaços que ocupamos.

Não importa o livro que você lê, nem a escola de onde veio. O que realmente importa é o que você faz com o que aprende. Porque aprender é fácil — transformar aprendizado em atitude é o que realmente nos diferencia.

São as lições do cotidiano, as conversas com bons mentores, os exemplos que inspiram, as referências que nos desafiam e o filtro que criamos para reter apenas o que agrega. Educação é também sobre saber o que não manter — aquilo que não nos faz crescer, que não soma, que não nos leva adiante.

Com o tempo, a educação ensina que nem tudo precisa ser dito. Que, muitas vezes, o silêncio é mais sábio do que a resposta imediata. Que ouvir é tão importante quanto falar. E que o verdadeiro aprendizado acontece quando transformamos palavras em atitudes.

Educação é prática. Está no comportamento, na forma como tratamos o outro, na maneira como reagimos aos desafios, no cuidado com as palavras e nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. É nesse território silencioso que o conhecimento se transforma em sabedoria.

Acredito profundamente que conhecimento é poder — mas é também humildade. Quanto mais aprendemos, mais entendemos o quanto ainda há para aprender. E é nesse espaço de curiosidade e abertura que a vida realmente se transforma.

Educar-se é, antes de tudo, um ato de esperança. É escolher acreditar que podemos ser melhores — e fazer melhor — a cada dia. Porque a educação continua sendo a ponte mais segura entre o mundo que temos e o mundo que queremos construir.

Enquanto houver alguém disposto a aprender, ainda haverá esperança. Porque a educação não muda o mundo sozinha — mas muda as pessoas que mudam o mundo.

Diego Oliveira é professor e coordenador Acadêmico Regional ESPM

Tags:

Educação

