ARTIGO

ESG e governança ética nos negócios

A transformação digital é uma realidade inegável que impacta diretamente a forma como as empresas operam e se relacionam com seus clientes e stakeholders. Neste contexto, as empresas de desenvolvimento de software desempenham um papel fundamental, não apenas fornecendo soluções tecnológicas inovadoras, mas também liderando a adoção de práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) com ênfase na governança ética dos negócios. Especificamente na região Nordeste, as empresas têm a oportunidade de impulsionar seus ambientes de negócios através de uma transformação digital sustentável.