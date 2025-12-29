ARTIGO

'Esperança de vida nova': a mensagem de Dom Sergio da Rocha para 2026

Leia o artigo do cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil

Dom Sergio da Rocha

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 05:00

O final de um ano é uma ocasião muito especial para expressar gratidão pelo longo caminho percorrido. Gratidão a Deus, pela sua presença amorosa, sustentando o nosso peregrinar. Gratidão às pessoas que caminharam ao nosso lado, compartilhando nossas alegrias e dores. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de revisão de vida. Pensar no caminho percorrido, nos passos que foram dados, reconhecendo com humildade as falhas cometidas, sem jamais reduzir a vida aos problemas enfrentados.

Iniciamos um novo ano com gratidão e esperança! O novo ano é um dom precioso a ser acolhido e saboreado, uma oportunidade de vida nova, e não um fardo a ser carregado, por maiores que sejam os desafios a serem enfrentados. Não se pode caminhar sem esperança. Somos “peregrinos de esperança”! Cada pessoa sempre pode ser melhor do que tem sido. Nós não somos prisioneiros do destino ou meros expectadores da história. Um novo ano é tempo de renovar a esperança de superação de tantos desafios, de cunho pessoal e familiar. É preciso desenferrujar a esperança e a criatividade, superando a acomodação e o desânimo.

A vida é dom e tarefa. O novo ano chega sempre como um caminho aberto. Caminho a ser percorrido pacientemente, sem jamais desanimar, com passos de esperança, de fraternidade e de paz. Num mundo marcado por tantos conflitos armados e pelas múltiplas formas de violência que acontecem longe e perto de nós, tornam-se ainda mais necessárias as tarefas do perdão, da reconciliação e da paz, a começar do ambiente familiar. Não se pode caminhar carregando pesados fardos nas costas e amargura no coração. Cargas pesadas acabam enfraquecendo as pernas, impedindo avançar no caminho novo e fazendo sofrer o coração. Há muita coisa a ser deixada para trás a fim de recomeçar. Mágoas, ressentimentos e vinganças devem ceder lugar ao perdão, à reconciliação e à paz. Não se pode simplesmente apagar o que foi vivido, mas é possível assumir com serenidade as falhas e limitações, aprender com os erros passados e dispor-se a um novo modo de viver.

Não se percorre sozinho um caminho longo. O caminho pode ser longo e difícil, mas percorrido juntos torna-se agradável. É preciso renovar a disposição de caminhar juntos, fraternalmente, neste novo tempo. A fé em Deus ilumina e sustenta o nosso caminhar, especialmente, nos momentos mais difíceis. Entretanto, a busca pessoal pela felicidade não pode ignorar o que se passa na sociedade, nem implicar no fechamento sobre si. Somos corresponsáveis pela construção de um mundo novo, através do amor, da justiça e da paz. Para uma nova vida, é preciso refletir e contribuir para a superação dos problemas sociais, dentre os quais, a pobreza e a violência. Diante de tantas situações de sofrimento e morte não podemos ficar indiferentes ou acomodados. Sejamos mais fraternos e solidários neste novo ano. Sejamos portadores de esperança e de paz!