ARTIGO

Festa é felicidade e alegria. Festa é a própria Bahia

Leia texto

Surge então desde flores, passando pelo cotidiano das ruas, até a história baiana através da tradição e arquitetura, mas todas com um ingrediente especial: gente. Sem a humanização nos traços eu estaria incompleto, as pessoas fazem o movimento da tinta na tela como as baianas com seus vestidos ao vento, o pescador acolhido pelas ondas do mar, as crianças no momento único com as pipas dançando no céu e a imaginação das pessoas juntas na festa popular também tem seu lugar.>