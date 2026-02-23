Acesse sua conta
Fraternidade e moradia

A moradia é um direito a ser assegurado a todos, não podendo ser reduzida à mercadoria

  • D

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 05:30

O tema da Campanha da Fraternidade deste ano, Fraternidade e Moradia, é de grande atualidade e urgência. A moradia é um direito a ser assegurado a todos, não podendo ser reduzida à mercadoria. O direito à moradia digna tem sido negado a muitas famílias que vivem em condições precárias. Dentre outros problemas, está a população em situação de rua, que necessita receber a devida atenção. Esta Campanha contribui para o conhecimento da realidade habitacional local e nacional, para a reflexão, a oração e, acima de tudo, para despertar ou fortalecer iniciativas de solidariedade e partilha. O anseio de muita gente por uma moradia digna e a precariedade de muitas habitações, principalmente nas periferias das grandes cidades, podem ser facilmente constatados.

A Campanha não se restringe ao âmbito das celebrações ou orações, nem mesmo do estudo e reflexão, embora sejam sempre muito importantes. Ela deve ser concretizada através de iniciativas pessoais e comunitárias. Cada Campanha quer ajudar a viver a fraternidade não somente na esfera pessoal, mas também nos âmbitos comunitário e social, contando com a participação de instituições da sociedade civil, de órgãos públicos e de comunidades eclesiais. Ações emergenciais são de extrema importância, principalmente em situações de calamidades que deixam desabrigados. Os temas abordados a cada ano, pela sua amplitude e complexidade, como o atual, não permitem que ela seja realizada contando apenas com os esforços das comunidades católicas. Os graves problemas sociais e os desafios pastorais constados no âmbito de cada tema exigem muito diálogo, convivência fraterna e ação conjunta.

O Papa Leão XIV, na Mensagem dirigida ao Brasil por ocasião do lançamento da Campanha da Fraternidade, ressalta a necessidade de iniciativas comunitárias e de políticas públicas para assegurar o direito de todos à moradia e a superação dos graves problemas sociais constatados nesse campo social. Ele afirma: “Desejo que as iniciativas nascidas a partir da Campanha da Fraternidade possam inspirar as autoridades governamentais a promoverem políticas públicas, a fim de que, trabalhando todos em conjunto, seja possível oferecer à população mais carente melhorias significativas nas condições de habitação”.

O lema que ilumina e orienta a reflexão e a ação é sempre bíblico, pois o amor fraterno é consequência da fé. Neste ano, é “Ele veio morar entre nós”, conforme o Evangelho segundo João (Jo 1, 14). Embora a temática da Campanha deva receber atenção e empenho além da Quaresma, ela acontece, de modo especial, durante o período quaresmal. Uma das principais exigências da espiritualidade quaresmal é justamente o amor fraterno, especialmente, o amor pelo próximo mais sofredor. A Campanha da Fraternidade torna-se um meio privilegiado de vivência da Quaresma, através de gestos concretos de amor fraterno, de solidariedade e partilha.

Dom Sergio da Rocha, cardeal arcebispo de Salvador

