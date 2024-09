ARTIGO

Habilidades socioemocionais nas crianças

Em um mundo conectado e dinâmico, a capacidade de adaptação e de solucionar problemas se tornou uma necessidade. Crianças e jovens enfrentam, cada vez mais, desafios que demandam conhecimentos que vão além dos ensinados nos livros didáticos. Nesse sentido, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais desde a infância tem se mostrado como algo fundamental para a formação integral do indivíduo, visando preparar o aluno para lidar com os desafios do século XXI.

No entanto, o grande desafio está justamente em incluir as atividades de desenvolvimento socioemocional no dia a dia da escola. Os professores devem entender a relevância dessa formação e identificar seu impacto na vida dos alunos. Tal premissa é importante para que o profissional tenha condições de conduzir, com o apoio do material didático, as práticas de forma ética, responsável e com intencionalidade pedagógica. Além disso, para que o trabalho escolar seja eficaz, todo o corpo docente precisa estar alinhado ao mesmo objetivo, ou seja, trabalhando em conjunto para criar um ambiente que estimule o diálogo, empatia e colaboração.