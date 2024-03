ARTIGO

Lucas Reis: A geração alfa está sendo criada para ser independente

Joanna Piacenza, Head de Inteligência da Morning Consult levou o tema 'Apresentando a geração alfa: uma nova audiência chave' para o SXSW em Austin, no Texas (EUA)

Como há um esforço deliberado para tornar os filhos independentes, 1/3 dos pais já tiveram conversas sobre temas sensíveis, como racismo e cuidado com meio ambiente. Além disso, a Geração Alpha é envolvida nas decisões da família, tendo voz e voto. Isso impacta em decisões de compra, por exemplo, no turismo, área em que 63% dos pais afirmam que escolhem destinos com base nas preferências dos filhos da geração alfa. Estas preferências tem sido moldadas cada vez mais cedo. Por exemplo, 87% dos Alfas pedem produtos pela marca (a sua preferida).