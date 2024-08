ARTIGO

Medalha de ouro para a mineração

Uma melhor comunicação do setor mineral com a sociedade tem o condão de trazer diversos benefícios.

R Ricardo Bastos

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 05:00

A mineração desempenha um papel fundamental em nossas vidas, fornecendo os recursos necessários para a construção, tecnologia, energia e uma infinidade de produtos essenciais. No entanto, a percepção pública muitas vezes não corresponde à importância deste setor. Por isso, é vital que as empresas de mineração se comuniquem melhor com a sociedade, destacando suas contribuições e mitigando as preocupações ambientais e sociais.

As iniciativas de empresas como Vale e ArcelorMittal e do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) durante as transmissões das Olimpíadas de Paris são louváveis e necessárias. São uma oportunidade de educar o público sobre a importância da mineração e a presença dos minerais em quase todos os aspectos da vida moderna.

Educação e Conscientização - Muitos cidadãos não têm conhecimento da origem dos materiais que utilizam diariamente. Ao comunicar de maneira clara e transparente, as empresas podem mostrar como os minerais são essenciais para a produção de eletrônicos, veículos, infraestrutura e até mesmo na saúde;

Transparência e Confiança - A comunicação aberta ajuda a construir confiança entre as empresas de mineração e a sociedade. Explicar os processos, medidas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental pode reduzir a desconfiança e melhorar a imagem do setor;

Valorização do Setor - Mostrar a importância da mineração nas pequenas coisas do dia a dia pode ajudar a valorizar o setor.

Ainda aproveitando o gancho dos Jogos Olímpicos, é importante destacar que sem a mineração grandes monumentos de Paris não existiriam. A Torre Eiffel, um ícone global, é feita de ferro. O Louvre, com sua famosa pirâmide de vidro, também depende de materiais minerais para sua construção e manutenção. A infraestrutura que sustenta uma cidade moderna, desde as linhas de metrô até as pontes e edifícios, depende da extração e processamento de minerais.

São inúmeras as aplicações das substâncias minerais no nosso dia a dia, desde a tecnologia, com telefones celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos; na construção, com o concreto, aço e vidro; no setor de energia, em painéis solares, turbinas eólicas e baterias para veículos elétricos dependem de minerais como silício, lítio e cobalto; no setor de saúde, em instrumentos médicos, equipamentos hospitalares e até medicamentos contêm componentes minerais.