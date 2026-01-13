ARTIGO

Mestrado e doutorado públicos são acessíveis

Acredito que a pós-graduação não é um espaço reservado a poucos. Ela é pública, gratuita e possível

S Sabrina Brandão

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14:46

Eu costumo dizer que a pós-graduação nas universidades públicas é um dos maiores patrimônios do Brasil, mesmo sendo pouco conhecida por muita gente. Quando falo de mestrado e doutorado, não estou falando apenas de títulos acadêmicos. Estou falando de formação crítica, de produção de conhecimento e de soluções concretas para problemas que afetam diretamente a vida da população.

É na pós-graduação que se formam pesquisadores, professores universitários e profissionais altamente qualificados. Pessoas que vão atuar na educação, na saúde, na tecnologia, no meio ambiente, na formulação de políticas públicas e em tantas outras áreas essenciais. Grande parte do que avança no país passa, de alguma forma, pelas pesquisas feitas dentro das universidades públicas.

Muita gente não sabe, mas esse caminho é totalmente gratuito. Nas universidades públicas brasileiras não existe cobrança de mensalidade para cursar mestrado ou doutorado. Esse é um dado importante, porque ainda há a ideia de que pós-graduação é algo caro e distante da realidade da maioria. Não é. A universidade pública existe justamente para garantir acesso ao ensino de qualidade, independentemente da condição financeira do estudante.

Além disso, muitos programas oferecem bolsas de estudo. Essas bolsas, concedidas por órgãos como a CAPES, o CNPq e, na Bahia, a FAPESB, permitem que o estudante se dedique à pesquisa e aos estudos. Isso é fundamental, porque pesquisar exige tempo, leitura, análise e compromisso. Sem esse apoio, muita gente simplesmente não conseguiria seguir esse caminho.

Outro ponto que considero essencial é explicar como funciona o acesso à pós-graduação. Não existe atalho. O ingresso acontece por meio de processos seletivos públicos, com regras claras. Cada programa lança um edital informando o número de vagas, as linhas de pesquisa, as etapas da seleção, os critérios de avaliação, os prazos e a documentação exigida. Cada curso tem suas particularidades, e por isso ler o edital com atenção faz toda a diferença.

Para quem tem interesse em estudar na Universidade Federal da Bahia, por exemplo, os editais estão disponíveis no SIGAA. Basta acessar o site, entrar na área de pós-graduação stricto sensu e consultar os processos seletivos. É um sistema simples, que reúne todas as oportunidades abertas ao longo do ano. Vale acompanhar com frequência, porque cada programa segue seu próprio calendário.

Eu acredito que a pós-graduação não é um espaço reservado a poucos. Ela é pública, gratuita e possível. O que muitas vezes falta é informação. Divulgar como esse sistema funciona é fortalecer a universidade pública e ampliar o acesso ao conhecimento. Quanto mais pessoas ocupam esses espaços, mais a ciência avança e mais a sociedade ganha.