ARTIGO

Metrô: há 10 anos na vida dos baianos

Desde que começou a operar em Salvador, o metrô se tornou fundamental para a mobilidade sustentável, compromisso da CCR Metrô Bahia

J Júlio Freitas

Publicado em 25 de junho de 2024 às 05:00

Em 2014, começava na Região Metropolitana de Salvador um processo de grande transformação na mobilidade urbana, com a implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) pela CCR Metrô Bahia, em parceria com o Governo do Estado da Bahia. Logo, a região metropolitana de Salvador passou a contar com uma nova modalidade de transporte público de alta capacidade e eficiência como solução para atender às necessidades de deslocamentos, à medida que os desafios crescentes relacionados aos congestionamentos, à poluição do ar e à qualidade de vida também eram discutidos.

A entrada em operação do sistema metroviário possibilitou a implementação de uma rede de transporte intermodal integrada, que combina o metrô com outros modais, como ônibus urbanos, metropolitanos e complementares. Essas melhorias significativas na mobilidade da região impactaram e seguem impactando positivamente a vida das pessoas, com significativa redução de tempo de deslocamento.

A tecnologia é um ponto marcante no metrô, que conta com uma frota de 40 trens modernos dotados de sistema de sinalização que os permite operar em modo automático a uma velocidade de até 80 quilômetros por hora, conferindo segurança e rapidez à operação. A utilização do transporte também foi muito facilitada com a interoperabilidade dos cartões de transporte e a implantação de máquinas de autoatendimento e de plataformas digitais para a compra dos bilhetes, o que agiliza ainda mais a vida dos cerca de 400 mil clientes que utilizam diariamente o sistema metroviário.

Desde que começou a operar em Salvador, o metrô se tornou fundamental para a mobilidade sustentável, compromisso da CCR Metrô Bahia. O processo de implantação do sistema metroviário injetou cerca de R$ 11 bilhões na economia baiana, gerando empregos e desenvolvimento para a sociedade. Quanto ao impacto ambiental, nestes 10 anos, o metrô foi responsável por evitar a emissão de mais de 45 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, de acordo com o estudo apresentado em 2023 pela WayCarbon, empresa de referência nacional em consultoria para a sustentabilidade.

Os impactos positivos e os números da operação do metrô apresentados acima demonstram que é crucial adotar políticas públicas que promovam a melhoria da mobilidade urbana com sustentabilidade. Em 2024, completando 10 anos da implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, a CCR Metrô Bahia reafirma o compromisso com a sustentabilidade de suas operações e seguirá trabalhando para um transporte público eficiente e integrado, transformando a maneira como os cidadãos se deslocam, sempre alinhada ao propósito de melhorar a vida das pessoas através da mobilidade.