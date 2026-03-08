ARTIGO

Mulheres que transformam

Quando uma mulher ocupa um espaço de decisão, ela não chega sozinha, ela carrega consigo as histórias de muitas outras

A Ana Paula Matos

Publicado em 8 de março de 2026 às 05:00

O Dia Internacional da Mulher é, antes de tudo, um convite à reflexão sobre a força coletiva das mulheres e sobre o quanto ainda precisamos avançar para construir uma sociedade mais justa e com equidade. Ao longo da história, mulheres que se uniram conquistaram direitos, abriram caminhos e inspiraram outras a ocupar espaços de liderança em suas comunidades, no trabalho, na política e na vida pública.

Tenho muito orgulho de ouvir nas ruas que represento as mulheres de Salvador como vice-prefeita desta cidade tão plural e singular. Ao lado do prefeito Bruno Reis, trabalho com dedicação para que possamos ampliar oportunidades e fortalecer políticas públicas que impactem diretamente a vida das mulheres soteropolitanas. A representatividade feminina importa porque inspira, encoraja e mostra a tantas outras mulheres que também é possível chegar e transformar realidades.

Na gestão municipal, temos buscado avançar em políticas que promovam autonomia, cuidado e proteção. Programas voltados à saúde da mulher ampliam o acesso a exames preventivos, consultas e acompanhamento especializado. Ao mesmo tempo, fortalecemos ações de enfrentamento à violência, ampliando a rede de acolhimento e proteção, além de incentivar o empreendedorismo e a capacitação profissional, caminhos fundamentais para a independência econômica e o fortalecimento da autoestima feminina.

Mas, falar de mulheres em Salvador também é falar de memória, de reparação e reconhecimento histórico. A nossa cidade carrega histórias de mulheres extraordinárias, como Maria Felipa, heroína da Independência da Bahia, que liderou com coragem e inteligência a luta pela liberdade e hoje é reverenciada com um monumento em sua homenagem na Praça Cayru. Lançamos o Circuito Mulheres Negras em Movimento, com programação cultural, econômica e gastronômica, para celebrar a história, potência, criatividade e o empoderamento feminino, combatendo também o apagamento de tantas trajetórias marcantes.

Em Salvador, existem muitas Maria Felipas, Maria Quitérias e Joanas Angélicas espalhadas pelos bairros, comunidades e territórios da nossa cidade. São mulheres que lideram famílias, sustentam seus lares, empreendem, cuidam, educam e inspiram todos os dias com sua força e determinação.

Liderar, para nós mulheres, também significa acolher, inspirar e abrir caminhos. Quando uma mulher ocupa um espaço de decisão, ela não chega sozinha, ela carrega consigo as histórias de muitas outras e ajuda a construir pontes para que novas gerações possam avançar ainda mais.

Seguimos trabalhando para que Salvador seja uma cidade cada vez mais justa, acolhedora e cheia de oportunidades para todas. Uma cidade onde mulheres possam liderar, inspirar e transformar realidades.