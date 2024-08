CONSTRUINDO O FUTURO

O impacto da inovação e das Construtechs na indústria da construção

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 09:55

Construção civil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A indústria da construção, tradicionalmente conservadora, está vivenciando uma transformação digital sem precedentes, impulsionada também pela ascensão das construtechs. Em 2023, o setor movimentou cerca de R$470 bilhões, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), representando expressivos 7,5% do PIB Brasileiro, porém ainda possui um gap de 20% de produtividade em relação à média dos países.

Desafios na Construção Civil

A construção civil tradicionalmente lida majoritariamente com 3 grandes desafios:

Produtividade: Segundo um relatório da McKinsey & Company, a produtividade na construção civil tem aumentado apenas 1% ao ano nas últimas duas décadas, comparado a 3,6% da média global dos setores industriais.

Sustentabilidade: De acordo com o Conselho Internacional da Construção (CIB), a construção civil é responsável por 38% das emissões globais de CO2. A pressão para reduzir o impacto ambiental está aumentando, exigindo práticas mais ecológicas e eficientes.

Custo e Prazo: Um estudo da Deloitte aponta que mais de 70% dos projetos de construção ultrapassam o orçamento inicial e 60% não são concluídos no prazo.

Tendências de Inovação no setor

Por outro lado, vemos algumas Inovações tecnológicas que estão revolucionando o setor nos últimos anos, destaco as seguintes:

BIM (Building Information Modeling): Facilita a visualização e o planejamento de projetos complexos, melhorando a coordenação entre equipes. Segundo a Autodesk, o uso de BIM pode reduzir os custos de construção em até 20%.

IoT (Internet das Coisas): Sensores e dispositivos conectados otimizam a gestão de obras, monitorando condições em tempo real. A McKinsey estima que a IoT pode aumentar a eficiência operacional em até 30%.

Sustentabilidade: Tecnologias verdes, como materiais recicláveis e energias renováveis, estão sendo cada vez mais adotadas. O Global Green Building Market Report 2022 prevê que o mercado de construções sustentáveis crescerá a uma taxa anual de 14,3% até 2027.

Realidade Virtual e Aumentada: Essas tecnologias permitem a visualização imersiva de projetos, facilitando a comunicação com clientes e a identificação de possíveis problemas.

Automação e Robótica: Drones, robôs e outras tecnologias de automação estão sendo utilizados para otimizar processos, aumentar a precisão e reduzir custos.

Inteligência Artificial: A IA está sendo aplicada em diversas áreas, desde a análise de dados para otimizar a gestão de projetos até a previsão de problemas e a geração de relatórios personalizados.

Construtechs: Startups especializadas em desenvolver soluções inovadoras para a construção civil estão ganhando destaque, trazendo agilidade e inovação para o setor. No Brasil, o número de Construtechs cresceu 235% nos últimos cinco anos, conforme um estudo da Terracotta Ventures.

Essas startups, com foco em tecnologia para a construção civil, estão introduzindo soluções inovadoras que estão redefinindo a forma como projetamos, construímos e gerenciamos nossos espaços.

O ecossistema de Construtechs no Brasil: Um crescimento explosivo

O Brasil, em particular, tem se destacado como um celeiro de inovação no setor da construção. O "Mapa das Construtechs & Proptechs Brasil 2024", elaborado pela Terracotta Ventures, revela um crescimento exponencial do número de startups, que já ultrapassa a marca de mil empresas. Essa proliferação é impulsionada pela busca por soluções mais eficientes, sustentáveis e personalizadas para atender às demandas de um mercado cada vez mais exigente. Entre janeiro de 2022 e novembro de 2023, os investimentos no setor alcançaram R$ 748 milhões, mostrando a confiança dos investidores na capacidade dessas startups de inovar e otimizar o setor da construção​ .

As construtechs brasileiras estão desenvolvendo soluções inovadoras em diversas áreas, desde a gestão de obras até a criação de materiais de construção mais sustentáveis. A adoção de tecnologias como BIM (Building Information Modeling), realidade virtual e aumentada, inteligência artificial e automação está transformando a forma como os projetos são concebidos, construídos e gerenciados, resultando em obras mais rápidas, seguras e com menor impacto ambiental.

Apesar do crescimento exponencial, as construtechs enfrentam desafios como a necessidade de capital, a resistência à mudança por parte de algumas empresas tradicionais e a falta de mão de obra qualificada. No entanto, as oportunidades são imensas. A construção civil é um setor fundamental para a economia e a sociedade, e a inovação é essencial para garantir um futuro mais sustentável e eficiente.

O Futuro da Construção Civil

O futuro da construção civil será marcado pela crescente adoção de tecnologias digitais e pela colaboração entre empresas tradicionais e startups. As construtechs têm o potencial de transformar a indústria, tornando-a mais produtiva, sustentável e competitiva. A construção de cidades inteligentes e sustentáveis será cada vez mais dependente das soluções inovadoras desenvolvidas por essas empresas.

Como aceleradora de negócios com 10 anos de história, com mais de 400 startups aceleradas e 180 projetos de inovação corporativa, pudemos identificar e nutrir diversos talentos e tecnologias que estão moldando o futuro da construção civil. Na nossa história já aceleramos mais de 9 Construtechs e já investimos junto com nossa rede de investidores mais de R$1.100.000,00 em startups do segmento de construção ou de startups que resolvem dores do mesmo, como a Construbook, EAP e Construcode (premiada por três vezes como melhor construtech do Brasil pelo 100 Open Startups).

A Construbook e EAP são startups baianas que estão em fase de crescimento e resolvem dores importantes do segmento, como a gestão do conhecimento para médias e grandes construtoras (Construbook) e software e metodologia de gestão de obras para pequenas e médias construtoras (EAP).