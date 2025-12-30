ARTIGO

O turismo da Bahia não é só litoral e Chapada

O Cerrado baiano, com sua biodiversidade, rios, cânions, cachoeiras e cultura sertaneja, é uma riqueza ainda pouco explorada

M Mariano Correntina

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 05:00

Correntina sempre foi conhecida por sua força no agronegócio. O solo fértil, nossa gente trabalhadora e o espírito empreendedor que pulsa no Oeste fizeram da cidade um polo de produção agrícola respeitado nacionalmente. Mas se engana quem pensa que Correntina e o Oeste são apenas agropecuária. Nossa região também tem natureza exuberante, cultura viva e um território privilegiado por águas cristalinas. E é justamente esse patrimônio natural que agora ganha o protagonismo que merece.

Nossa cidade é banhada por 5 rios — Correntina, Arrojado, Santo Antônio, Guará e Rio do Meio — que formam um dos conjuntos hídricos mais belos e preservados da Bahia. São paisagens que encantam e que já atraem visitantes de diversas partes do Brasil, mesmo sem uma estrutura ainda consolidada e sem que antes houvesse um trabalho consistente de promoção do destino. E é por isso que afirmo: Correntina está pronta para se tornar um novo vetor de desenvolvimento do turismo na Bahia.

Historicamente, os investimentos e a promoção do turismo no Estado estiveram concentrados no litoral e na Chapada Diamantina. São destinos consagrados, que merecem reconhecimento, mas a Bahia é muito mais. O Cerrado baiano, com sua biodiversidade, rios, cânions, cachoeiras e cultura sertaneja, é uma riqueza ainda pouco explorada. Correntina se insere nesse contexto com possibilidade de se tornar um novo polo turístico.

Nossa meta é apresentar esse destino que tem um potencial enorme, mas que precisa de investimentos. Estamos estruturando um plano consistente para desenvolver o turismo como instrumento de geração de emprego, renda e diversificação econômica. Já iniciamos esse caminho com o lançamento do projeto “Vem pra Correntina”, que alia planejamento urbano, requalificação de espaços públicos, eventos culturais e estratégias de promoção da cidade.

Acreditamos que o turismo, quando bem estruturado, é uma das formas mais sustentáveis de desenvolvimento. E mais do que isso: é um caminho que fortalece nossa identidade, valoriza a cultura local e nos conecta com o Brasil e o mundo.

Mas para avançarmos com solidez, precisamos do apoio do Governo do Estado e da União. Investimentos em infraestrutura viária, acesso aéreo, sinalização turística e divulgação do destino são fundamentais. Queremos e precisamos estar incluídos nas rotas oficiais de promoção turística da Bahia. A interiorização do turismo deve ser uma política estratégica de Estado. Mais do que isso: pode ser uma mola propulsora da geração de emprego e renda.

Correntina se posiciona como um dos mais promissores destinos da Bahia. Se, por um lado, temos na Bahia nosso litoral de beleza exuberante e a encantadora Chapada Diamantina, temos também o nosso Cerrado que, se valorizado, se tornará um destino turístico extraordinário, tão competitivo quanto os outros.