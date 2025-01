ARTIGO

OVNIs: a Borderline de nós mesmos

Diante de nossas inseguranças internas, criamos monstros que materializam os fantasmas subjetivos que habitam nossa psique

Para mim, a multiplicação de casos de TPB não deve ser vista de forma isolada, apenas no campo do indivíduo, mas como algo próprio da realidade social atual. Vivemos em uma época que valoriza a independência e a autodeterminação, mas que também impõe incertezas, pressões e que nos bombardeia com escolhas a todo instante. Nunca fomos tão livres e, ao mesmo tempo, tão inseguros sobre o que fazer com nossa liberdade. Para quem não sabe onde vai, qualquer vereda é caminho. Ou, como disse Raul Seixas: “ôô seu moço, do disco voador, me leve com você pra onde você for”.