Reconexão corporal no pós-maternidade

O desafio vai além da recuperação física, é sobre reconectar-se com a própria essência feminina

Publicado em 26 de julho de 2024 às 05:00

A maternidade é uma experiência transformadora que altera profundamente o corpo e a vida de nós, mulheres. Mesmo aquelas que se cuidam, malham regularmente e mantêm uma vida ativa podem se deparar com um espelho que não reflete a imagem que desejam ver. Essas mudanças, muitas vezes, inevitáveis, podem afetar a autoestima e a percepção de si mesmas, não apenas como mães, mas como mulheres.

Para muitas, o desafio vai além da recuperação física. É sobre reconectar-se com a própria essência feminina, sentindo-se bem na própria pele e resgatando a confiança e o amor-próprio. A busca por essa reconexão pode levar ao desejo de corrigir as mudanças físicas trazidas pela gravidez e pelo parto, como flacidez, gordura localizada e alterações na região íntima. Felizmente, a cirurgia plástica estética atual oferece diversas soluções inovadoras e minimamente invasivas para esse público.

Dentre os procedimentos mais eficazes, podemos destacar a Liposculpt: técnica avançada de lipoescultura que combina tecnologias de emulsificação de gordura e contração da pele, permitindo uma redefinição do contorno corporal com recuperação rápida. Ideal para tratar áreas de gordura localizada que persistem mesmo com exercícios e dieta. O BodyTite, por sua vez, é realizado por meio da radiofrequência, que trata a gordura localizada e flacidez simultaneamente, proporcionando um contorno corporal sem necessidade de internação ou repouso.

Já no FaceTite, a radiofrequência é utilizada para tratar flacidez e melhorar a definição do contorno do rosto e pescoço, proporcionando uma aparência mais jovem e revitalizada. E, por fim, mas não menos importante, temos o Morpheus, procedimento que usa a tecnologia para promover o remodelamento 3D da pele, melhorando a textura e reduzindo a flacidez no rosto e corpo.

Além desses procedimentos, muitas mulheres buscam também pela reparação da região íntima, significativamente afetada pela gravidez e parto. No entanto, diversas opções tratam desses desconfortos, melhoram a estética e funcionalidade, incluindo a redução dos pequenos lábios, tratamento da flacidez local, reposicionamento do clitóris, e também restabelecem a lubrificação vaginal, perdida com a menopausa. Essas técnicas podem auxiliar no aumento da libido e do prazer, contribuindo para uma vida sexual mais satisfatória e para a autoestima feminina.

Reconectar-se com o corpo, no período após a maternidade, não é apenas uma questão de estética, mas de bem-estar e empoderamento. Se sentir bem na própria pele é fundamental para que nós, mulheres, possamos desempenhar todos os nossos papéis com confiança e felicidade. Esse cuidado permite que nos redescubramos!