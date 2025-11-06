ARTIGO

Saiba como Salvador investe na economia do mar e fortalece vocação náutica

São 350 km² de território molhado, à beira da Baía de Todos-os-Santos — a segunda maior baía navegável do mundo

Maria Eduarda Lomanto

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00

Baía de Todos-os-Santos Crédito: Shutterstock

“Salvador se posiciona de frente para o mar”. Essa frase carrega muito mais que um sentido geográfico. São 350 km² de território molhado, à beira da Baía de Todos-os-Santos — a segunda maior baía navegável do mundo, com 56 ilhas, 153 naufrágios registrados e uma população de mais de 3 milhões de habitantes em seus 18 municípios. Somos uma cidade abençoada, a capital da Amazônia Azul. Somos do mar.

O planejamento conduzido pela Secretaria do Mar (Semar) busca resgatar essa herança, recolocando a cidade diante do seu destino náutico e valorizando uma das mais vigorosas vocações do nosso povo: viver e prosperar com o mar. A meta é estruturar e fortalecer a economia náutica, promovendo seu crescimento sustentável por meio da integração entre poder público, setor privado e sociedade.

Com o maior litoral do país e um dos mais belos do planeta, Salvador oferece condições excepcionais para o desenvolvimento das atividades náuticas, impulsionadas pelo turismo e pela relação cultural do baiano com o mar.

A náutica é estratégica para a economia e o desenvolvimento social, gera emprego e renda, fomenta o turismo e valoriza o meio ambiente.

O prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos reafirmam essa relação com a criação da Semar, que tem como missão implantar uma cultura náutica em Salvador, construir políticas públicas para a economia do mar, atrair investimentos e promover o uso sustentável dos recursos marítimos. O mar se consolida, assim, como novo pilar de desenvolvimento econômico da cidade, uma nova matriz para uma nova era.

A náutica representa 2,8% do PIB de Salvador e responde por 43% da movimentação dos portos públicos da Bahia, impactando setores como agronegócio, indústria, comércio exterior e turismo. A Semar já identificou 53 oportunidades de negócios em áreas como infraestrutura portuária e náutica, energia, mobilidade marítima, pesca, gastronomia, educação e cultura.

Além da vertente econômica, a Semar atua no campo social com o programa Salvador Social Clube, que promove a inclusão de estudantes da rede municipal em atividades esportivas, e com iniciativas voltadas a pescadores, marisqueiras e fazendas marinhas. Projetos como a Marina Municipal, o Plano de Orla da Ribeira, a Escola de Vela, a Captação de Regatas Internacionais e o Desenvolvimento das Ilhas integram uma agenda robusta de valorização do mar.

Todas as ações são desenvolvidas em parceria com instituições públicas e privadas, academia e sociedade civil. A secretaria tem participado de fóruns, comitês e encontros técnicos, além de integrar debates como o lançamento da Frente Parlamentar da Economia do Mar, no Senado Federal, fortalecendo a cultura marítima nacional.

Salvador reencontra, assim, seu verdadeiro horizonte.

Os ventos sopram a favor, e a cidade volta — definitivamente — de frente para o mar.