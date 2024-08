ARTIGO

Saúde em tempos dos esportes

Ao inserir as pedaladas na rotina, os resultados vão desde o fortalecimento da musculatura até a redução dos sintomas da ansiedade

Edza Brasil

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 05:00

Muita gente já experimenta ou pretende conhecer os efeitos que a prática esportiva proporciona. Com o aumento da expectativa de vida, chegando a mais de 75 anos, estamos em um momento que mostra o quanto os benefícios dessa atividade vão além da prevenção ou combate ao excesso de peso, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e o estresse. Mais do que meios de alcançar condicionamento físico e corpo definido, são as principais fórmulas da autoestima, bom humor e sensação de bem-estar.

De acordo com estudo feito pela Ticket Sports – plataforma de vendas de inscrições para eventos esportivos – em parceria com a Netshoes, e-commerce de artigos esportivos e lifestyle, os esportes exercem grande influência na propagação da tão desejada felicidade. Na opinião da maioria dos participantes da pesquisa (51%), a superação pessoal é a maior motivação de tal sentimento. Das modalidades analisadas, as preferidas dos atletas e amadores são corrida, caminhada, maratona e ciclismo.

Como praticante de uma das citadas, compartilho dos impactos positivos na saúde mental. Ao inserir as pedaladas na rotina, os resultados vão desde o fortalecimento das articulações e musculatura até a redução dos sintomas relacionados à ansiedade e depressão. Andar de bicicleta também traz ganhos em termos de liberdade, autonomia e interação social. A vida sobre duas rodas ainda possibilita novas formas de estabelecer metas e celebrar conquistas, uma vez que é cercada de desafios diários.

Para quem é iniciante ou veterano, seja no ciclismo ou outra opção, a alimentação é importante aliada do desempenho. Isso porque possui nutrientes capazes de fornecer energia rapidamente, amenizar os riscos de lesões, melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, potencializar a eficiência dos treinos. Mediante orientação de um nutricionista é possível fazer qualquer tipo de modalidade de maneira mais intensa, por mais tempo e sem fadiga através do consumo de alimentos indicados para o pré e pós.

Os adeptos também encontram na suplementação o suporte necessário a fim de garantir performance e recuperar os músculos. Essa estratégia complementar reúne ativos que fornecem certos nutrientes, vitaminas, minerais, eletrólitos, entre outras substâncias, que podem estar faltando ou em quantidades insuficientes no organismo. A depender do esporte praticado, o médico ou nutricionista pode recomendar produtos à base de magnésio, coenzima Q10, inositol, L-glicina, além do uso de whey protein e creatina.