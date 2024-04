Artigo

Sobre curadoria literária

A produção de conhecimento não se limita a selecionar e delimitar. Também requer compor e registrar

E Ester Figueiredo

Publicado em 22 de abril de 2024 às 05:00

Ao nos situamos no campo das teorizações e produções da escrita literária, reconhecemos que o termo curadoria se aplica tanto para eventos, como para a própria obra e escritor. E, como compreender essa tríplice articulação?

Sabemos que eventos literários, como feiras e festas, giram entorno de um enquadre curatorial, proposto e criado pelo profissional curador. No espaço da produção autoral, também, nos deparamos com escritores que expressam um trabalho de pesquisa, seleção e delimitação de temas e elementos para compor personagens e a própria narrativa. Também, o projeto editorial da própria obra a ser publicada. Portanto, afirmamos que: “A ideia de curadoria não é nova, mas a sua importância no campo da literatura precisa ser concebida de acordo com os formatos de projetos e propósitos para formação de público leitor e ênfase na narrativa literária”.

A produção de conhecimento não se limita a selecionar e delimitar. Também requer compor e registrar. Por isso afirmamos que, para o mercado editorial, a apropriação do termo curadoria literária como processo inventivo a ser explorado a partir do repertório cultural produzido e registrado pela humanidade, é a tarefa do curador no campo da literatura. Além de pesquisar/selecionar/delimitar, há a necessidade de registrar e socializar os produtos criados pelos processos e dinâmicas conceituais que a curadoria envolve.

Se a curadoria, de modo geral, é por excelência um ofício de selecionar, produzir, sintetizar e socializar conhecimento, na literatura, criação e produção de conhecimento literário requerem uma abordagem que gira em torno do campo conceitual da literatura e da obra, na sua atualização.

O curador em literatura precisa olhar o tempo presente. Incluir temas a serem debatidos que podem ser suscitados pela seleção que realiza para um projeto. Um poema de Castro Alves, como Navio Negreiro, é tão necessário e atual, quando se constata as diásporas contemporâneas, as migrações e fatos de pessoas escravizadas no trabalho rural e urbano.

Os curadores dominam a arte da verticalização de um tema, do aprofundamento conceitual e da composição de relações de sentidos entre o objeto e o público. São produtores de conceitos no fluxo da ininterrupta corrente de constituição de interpretações sobre fatos históricos, objetos culturais. E, no seu processo de planejar o projeto de curadoria, desenham as extrações de um tema, buscando impactar o programa curatorial ao público almejado e dar visibilidade a uma apresentação atual da obra ou do escritor. A curadoria literária é uma leitura autoral, associada a um tema criado pelo curador, que confere valor ao texto original.. A curadoria literária não é cópia do original material do escritor.