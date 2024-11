ARTIGO

Um chamado para viver melhor

De acordo com uma previsão do INCA, até 2025, devem surgir pouco mais de 20 mil novos casos por ano

C Charles Andrade

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 02:00

Homens a partir dos 50 anos, principalmente aqueles com parentes que enfrentaram a doença antes dessa idade, estão no grupo de maior risco. Crédito: Shutterstock

O câncer de próstata é um inimigo silencioso, mas suas estatísticas falam alto. Ele ocupa o posto de segundo tipo de câncer mais incidente entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. De acordo com uma previsão alarmante do Instituto Nacional de Câncer (INCA), até 2025 devem surgir pouco mais de 20 mil novos casos por ano. Um número que reforça a necessidade urgente de atenção à saúde masculina.

Embora muitos ainda tratem o tema com distanciamento e tabu, os dados não permitem. A idade, o histórico familiar e a obesidade são fatores que podem acender o alerta. Homens a partir dos 50 anos, principalmente aqueles com parentes que enfrentaram a doença antes dessa idade, estão no grupo de maior risco. No entanto, a prevenção é a chave. A pergunta que fica é: até quando vamos ignorar os sinais?

No ambiente organizacional, é fundamental que os colaboradores sejam orientados sobre hábitos saudáveis a fim de aplicarem no dia a dia e replicar para amigos, colegas de trabalho e familiares. Ter uma alimentação balanceada, evitar o tabagismo e o consumo de bebidas alcóolicas, praticar esportes e controlar o peso corporal são o ponto de partida.

Quando falamos sobre o câncer de próstata, estamos tratando de uma questão para além do consultório: é sobre cuidar da vida, da família e do futuro. Na fase inicial, este tipo de câncer pode não apresentar sintomas, o que torna ainda mais essencial a prevenção e a detecção precoce. Mas, quando os sinais aparecem, os mais comuns são: dificuldade para urinar, sangue na urina, jato fraco ou necessidade de urinar com frequência, principalmente à noite.

Se você, homem, tem entre 40 e 45 anos, a depender do histórico familiar, é o momento de incluir na sua rotina os exames preventivos. Não é só uma consulta, é um passo decisivo para sua saúde futura. Na prática médica, recomendamos iniciar os exames a partir dos 45 anos, se não houver casos na família. Se houver, a prevenção deve começar mais cedo, aos 40 anos.

O PSA, um simples exame de sangue, e o toque retal são ferramentas cruciais para o diagnóstico. E sim, eu sei, o toque retal pode gerar desconforto, mas ele é uma forma rápida e eficiente de avaliar a saúde da próstata. A combinação desses exames permite que nós, médicos, possamos agir com precisão e evitar que a doença avance silenciosamente.

Cuidar da saúde é um ato de coragem e responsabilidade. O câncer de próstata, apesar de ser uma das maiores ameaças à saúde masculina, pode ser enfrentado com sucesso quando detectado a tempo. A prevenção, que exige romper barreiras de medo e preconceito, pode ser o caminho mais seguro para projetar o futuro com mais qualidade de vida. Consultas e exames preventivos sã uma oportunidade de reafirmar o compromisso consigo e com aqueles que nos rodeiam.