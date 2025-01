ARTIGO

Uma nova revolução nordestina

Temos visto grande desenvolvimento nas três principais capitais do Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza

E Edza Brasil

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 02:00

O Brasil nasceu na Bahia. A partir daqui o nosso país foi se estabelecendo, se construindo como nação. Nos últimos anos, temos acompanhado uma nova revolução nordestina, com uma economia ativa e que avança acima da média do país, mas esse crescimento tem vindo não apenas do Agro, como varejo e serviços, o que ajuda no desenvolvimento social e melhor distribuição de renda. Apenas no 1º trimestre de 2024, a economia do Nordeste cresceu 3,2%, superando os dados nacionais que ficaram na casa dos 1%, segundo o índice de atividade IBCR-NE do Bacen.

E temos visto um grande desenvolvimento nas 03 principais capitais do Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza, além de cidades regionais destaque, como Vitória da Conquista e Petrolina, assim como empresas Nordestinas com destaque na Bolsa de Valores, como Pague Menos, Moura Dubeux e Grupo Mateus.

As projeções para o futuro da região também são promissoras. A consultoria Tendências avalia um crescimento de 3,4% ao ano entre os anos de 2026 e 2034, seja através de investimentos públicos ou de iniciativas privadas. Isso mostra que as empresas e o próprio mercado nordestino não ficam atrás das demais regiões do Brasil. Precisamos, entretanto, que haja um investimento continuado em Infraestrutura e Educação, para que os ganhos não encontrem gargalos como falta de talentos, mão de obra qualificada ou dificuldades logísticas.

As associações também desempenham papéis fundamentais no apoio e suporte aos negócios regionais e na Bahia podemos citar o trabalho maravilho feito pelo CIMATEC, SEBRAE e todas as entidades do Sistema S. Um bom exemplo é o lançamento do livro "Mulheres Empreendedoras da Bahia", lançado pela Fecomércio-BA, que presta uma homenagem a 19 mulheres que são referência no estado por seus exemplos no empreendedorismo. Ser incluída nesse espaço não apenas divulga o meu trabalho na fundação de empresas que atendem em todo o Brasil, como a Singular Pharma e Martins Brasil Indústria, cujos laboratórios e fábricas ficam na BA, SE e PE, mas desperta em outras mulheres a motivação para iniciarem seu próprio negócio. E tem muita gente competente que me inspira em nosso estado, como a médica oncologista Clarissa Mathias e os publicitários Sérgio Valente e Nizan Guanaes.

O Nordeste é abençoado por estar numa região em que o sol brilha o ano inteiro e essa energia nos fortalece dentro de nossas dificuldades. Eu observo que as empresas daqui têm uma abordagem mais humanizada na condução com os indivíduos, são mais sensíveis aos menos favorecidos e mais exigentes no quesito de trabalho e compromisso. Se os investidores e o próprio Governo olharem com mais carinho e atenção para nossas empresas, não há quem possa segurar a consolidação dessa nova revolução nordestina.