BMW i7: com TV de 31 polegadas, sedã elétrico custará mais de R$ 1 milhão

A tela de 8K tem 31 polegadas e fica embutida no teto do carro . Crédito: Divulgação

Conforme adiantamos no final do ano passado, a BMW confirmou que irá lançar ainda neste mês o i7 no Brasil. O veículo fará sua estreia no país na versão xDrive60. Ela tem dois motores elétricos que, somados, entregam 551 cv de potência e 76 kgfm de torque. O sedã terá equipamentos inéditos no mercado brasileiro, como o Theater Screen: uma enorme tela, de 31 polegadas, que fica embutida no teto do carro e, quando acionada, se posiciona logo atrás do encosto de cabeça dos bancos dianteiros, transformando os assentos traseiros do sedã em um cinema móvel e luxuoso. Com resolução 8K e conectividade 5G, o sistema é controlado por um controle sensível ao toque, com tela de 5,5 polegadas, localizado nas portas traseiras. Além disso, de acordo com a empresa, o carro elétrico terá a maior autonomia entre seus concorrentes diretos: 479 quilômetros. A aferição do alcance do sedã é do Programa Brasileiro de Etiquetagem veicular do Inmetro, que recentemente ajustou as regras para medir a autonomia de veículos elétricos. O fabricante, que é líder global na venda de carros de luxo, ainda não revelou o preço. Deverá custar em torno de R$ 1 milhão.

Na versão xDrive60, o BMW i7 tem dois motores elétricos e autonomia para rodar 479 km . Crédito: Divulgação

Sofisticação e tecnologia são o destaque da cabine do sedã . Crédito: Divulgação

O i7 tem 5,39 metros de comprimento e 3,21 m de entre-eixos . Crédito: Divulgação

BYD: IMAGEM ARRANHADA

Depois de muito desgaste, o Governo da Bahia rescindiu o contrato com o consórcio que deveria ter construído o VLT do subúrbio. A situação é muito ruim para a BYD, empresa que participava desse processo e anunciou que irá produzir veículos em Camaçari. No entanto, a empresa chinesa não conseguiu comprar a fábrica que pertencia a Ford. Diante disso, o governou estadual interviu e fez um acordo com Ford, para, posteriormente, repassar o imóvel para a BYD. Porém, a Assembleia Legislativa da Bahia irá na próxima semana questionar o governador Jerônimo Rodrigues sobre a transação.

SUV EM EDIÇÃO ESPECIAL

Com apenas três modelos à venda no país (Pajero, L200 e Eclipse Cross), a Mitsubishi tem apresentado versões especiais para driblar o portfólio resumido. Depois da versão Sertões para a picape, o Eclipse Cross, SUV mais vendido da marca no mercado nacional, ganhou a série especial Sport. Os destaques são visuais, vários detalhes externos pintados de preto brilhante e apliques internos na cor vermelha. Na traseira, o para-choque inclui uma seção central que simula uma saída dupla de escapamento. A mecânica é a mesma das demais opções do SUV, que utiliza motor 1.5 turbo que rende 165 cv de potência e transmissão automática (CVT). Será vendido por R$ 237.990 na versão HPE-S e R$ 248.990 na configuração HPE-S S-AWC, que tem sistema de tração integral.

Eclipse Cross ganha versões especiais com apelo visual. Crédito: Divulgação

MULHERES NA DIREÇÃO

De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, apenas 35% das CNHs ativas no país pertencem ao sexo feminino. A Chevrolet quer mudar esse cenário e anunciou que irá apoiar uma ação de financiamento coletivo junto à ONG Plano de Menina, vinculada ao Plano Feminino, que conecta garotas de periferias e as capacita profissionalmente. A iniciativa busca ser uma ação afirmativa para que mulheres que não têm condições financeiras tenham a oportunidade de tirar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Inicialmente, a empresa da General Motors irá aportar R$ 1 milhão e está convidando empresas e pessoas a contribuir. O que pode ser feito por meio do link: https://voaa.me/elas-direcao. “Com essa campanha, queremos quebrar os preconceitos no trânsito. Por exemplo, só 6% dos acidentes em São Paulo são causados por mulheres. Porém, 80% das pessoas que têm medo de dirigir, são mulheres”, comenta Chris Rego, diretora-executiva de marketing da GM América do Sul.

O SUPER MUSTANG



Enquanto a nova geração do Mustang ainda nem chegou às lojas americanas, a Ford revelou os detalhes da configuração GTD, que é baseada no carro de corrida GT3, com produção limitada. No entanto, a versão para uso nas ruas não precisa atender às regras de algumas competições, traz tecnologias como suspensão adaptativa e aerodinâmica ativa para melhorar ainda mais seu desempenho. Ele utiliza o motor V8 de 5.2 litros com supercharged, o mesmo do Shelby GT500. Porém, a Ford não divulgou a potência exata, apenas que ultrapassa 800 cv - o que fará com que seja o Mustang mais potente já produzido. A versão GTD adota uma caixa de marchas transeixo, o que significa que a transmissão está na traseira, ajudando a ter uma distribuição de peso quase 50/50. É uma unidade de dupla embreagem e oito marchas e o eixo de transmissão de fibra de carbono transmite a força do motor. Começará a ser vendido entre o final de 2024 e começo de 2025, com preço inicial por volta de US$ 300 mil (R$ 1,4 milhão). E só alguns clientes terão a chance de comprá-lo, pois a fabricante terá um processo para escolher os compradores, como foi com o Ford GT.

Para reduzir o peso, a Ford aplicou bastante fibra de carbono. Crédito: Divulgação

SILVERADO: A MAIOR CAÇAMBA