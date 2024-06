AUTOS

Carros produzidos na China são acusados de receberem benefícios governamentais injustos

União Europeia quer aumentar as taxas, seguindo o exemplo dos Estados Unidos

Antônio Meira Jr.

Publicado em 16 de junho de 2024 às 12:00

Como proteção, diversos países estão mudando a taxação para veículos produzidos na China Crédito: Divulgação

O planeta está passando por diversos atritos, desde militares, como entre Rússia e Ucrânia, até comerciais, alguns motivados pela China. Na indústria automotiva, após meses de investigação, a Comissão da União Europeia concluiu, de forma preliminar, que a cadeia de produção chinesa ligada aos carros elétricos se beneficia de subsídios governamentais injustos, que geram uma ameaça para a indústria europeia de veículos.

A Comissão encaminhou o estudo e suas conclusões para o governo chinês, visando discutir e resolver esse tema sob as normas da Organização Mundial de Comércio. Ao mesmo tempo, a Comissão adiantou a imposição de medidas compensatórias, caso um acordo não seja concluído até 4 de julho deste ano. A Associação Europeia dos Fabricantes de Veículos repercutiu a notícia, reafirmando sua posição de que o comércio livre e justo é essencial para a criação de uma indústria automotiva europeia competitiva.

TURQUIA VAI TAXAR CHINESES

A Turquia anunciou que vai taxar em 40% todos os carros elétricos, híbridos e a combustão fabricados na China. A tarifa adicional turca será fixada num mínimo de 7 mil dólares (correspondente a R$ 37.500) por veículo, ou seja, no caso dos veículos mais baratos, se os 40% de taxação for inferior ao valor mínimo, automaticamente, o imposto cobrado será equivalente aos U$ 7 mil.

POSIÇÃO DA ANFAVEA

No Brasil, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), declarou por meio de nota, assinada pelo seu presidente Márcio de Lima Leite, “apoio à livre concorrência e à competitividade, num ambiente justo, que permita ao consumidor ter acesso a múltiplos produtos e fazer as suas escolhas. Sobretudo neste momento em que os fabricantes de veículos brasileiros anunciam R$ 130 bilhões de investimentos”.

O QUE ACONTECE NOS EUA

O governo dos Estados Unidos decidiu aumentar os impostos de importação para diversos produtos produzidos na China. Para os veículos elétricos, as tarifas vão quadruplicar: de 25% para 100%.

A REVISÃO ELÉTRICA DA GM



A General Motors revisou e reduziu sua previsão de produção de veículos elétricos para este ano. Haverá redução de 50 mil unidades na projeção anterior, somando, portanto, 250 mil unidades. A mudança se deve a uma expectativa de enfraquecimento de elétricos no mundo.

SUV COUPÉ ESPORTIVO

Entre os estilos de carrocerias dos SUVs, a estilo coupé está em alta e a Mercedes-Benz começou a oferecer no Brasil uma nova opção ao GLC, a 43 AMG. Essa configuração utiliza um propulsor de quatro cilindros a gasolina, que tem 2 litros e é turbo. Assinado individualmente por um engenheiro da AMG, divisão de alta desempenho da marca, ele entrega 421 cv e 50,9 kgfm de torque.

O GLC 43 AMG acelera de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos Crédito: Divulgação

Além disso, ele é eletrificado com uma rede de 48V e sistema de gerador de partida integrado, que garante uma potência adicional de 14 cv em situações de reaceleração e maior conforto em partidas e outras operações. Com diversas tecnologias, tração integral e transmissão de nove velocidades, o veículo pode ser encomendado por R$ 694.900.

A luxuosa cabine tem sistema de som com 710W de potência Crédito: Divulgação

FRONTIER TEM PREÇO REDUZIDO

A Nissan apresentou a linha 2025 da Frontier, que traz pequenas alterações estéticas na versão Attack e preços reduzidos em todas as configurações. Com o reposicionamento dos valores de tabela, que teve redução média de 3,7%, a opção mais acessível, a S, tem preço inicial de R$ 242.797. As demais custam R$ 252.587 (SE), R$ 266.615. (Attack), R$ 280.179 (XE) e R$ 308.040, preço das versões Platinum e Pro4X. Todas possuem seis anos de garantia, a maior cobertura do mercado de picapes.

AJUSTES NA VERSÃO ATTACK

De acordo com a Nissan, as intervenções na Attack tiveram o objetivo de ampliar a esportividade. Para isso, os para-lamas ganham molduras escuras, como os que existem na Pro4X, o para-choque dianteiro ganhou apliques em preto para criar um aspecto de fusão com a grade e o traseiro passa a ser todo preto. Ficou faltando incluir um acabamento em couro para os bancos, que combina melhor e facilita a rotina de quem utiliza o veículo com o foco esportivo.

A única versão da Frontier que teve novidades estéticas foi a Attack Crédito: Divulgação

HYUNDAI: O INÍCIO DE UMA NOVA FASE

Depois do fim do imbróglio entre a Hyundai e a Caoa, o caminhão HR - produzido pela Caoa - começou a ser oferecido em todas as revendas da marca. “O caminhão HR é a primeira demonstração da nossa expansão de portfólio a ser oferecido por todas as concessionárias Hyundai no Brasil. Essa expansão vai incluir veículos comerciais, como o HR, e também importados, como o SUV icônico da marca no mundo, que é o Hyundai Palisade”, explica Angel Martinez, vice-presidente de vendas da Hyundai Motor Brasil. Seu conjunto motriz com um motor 2.5 litros turbodiesel (130 cv e 26 kgfm), transmissão manual de seis marchas e tração 4x4. Apto para ser guiado por motoristas com CNH B, o HR custa a partir de R$ 179.990.