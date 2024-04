AUTOS

Chevrolet S10 ganha atualização profunda, fica mais potente e econômica

Veja também as primeiras imagens da picape da BYD que chegará ao Brasil no segundo semestre

Antônio Meira Jr.

Publicado em 7 de abril de 2024 às 12:00

A S10 não ganhou uma nova geração, o que não ocorre desde 2012, mas passou por uma grande atualização Crédito: Divulgação

Competitivo e rentável para os fabricantes, a categoria de picapes médias é um dos mais disputados no mercado brasileiro. Liderada pela Toyota Hilux, essa categoria apresenta sempre renovações, lançamentos de novas configurações e até a estreias de novos produtos - como a da Fiat Titano, que está chegando às concessionárias.

A Chevrolet, que já foi líder por muito tempo com a S10, quer ser novamente protagonista. A atual geração, apresentada em 2012, passou por uma profunda atualização para ficar mais competitiva, principalmente em relação a produtos mais novos, como Ford Ranger e Nissan Frontier. A empresa escolheu uma feira agropecuária, a ExpoLondrina, no Paraná, para mostrar publicamente o utilitário.

O quadro de instrumentos é digital e integrado à central multimídia Crédito: Divulgação

MUDANÇAS E PREÇOS

Além da atualização no desenho, alinhado com produtos como Montana e Silverado, a S10 teve mudanças no conjunto motriz. Ajustado, o motor 2.8 litros turbodiesel rende agora 207 cv de potência e 52 kgfm de torque. Esse propulsor foi associado a uma transmissão de oito velocidades e, como resultado, o conjunto ficou até 13% mais econômico.

A empresa afirma que sua engenharia retrabalhou as suspensões e ampliou o conforto. Por enquanto, foram revelados os preços de três versões: Z71 (R$ 281.900), LTZ (R$ 292.800) e High Country (R$ 302.900). Em breve, assim que guiar a picape, conto minhas impressões.

O motor turbodiesel ganhou mais potência e ficou mais econômico Crédito: Divulgação

BYD TERÁ PICAPE NO BRASIL

De olho na rentabilidade do mercado picapeiro, as marcas chinesas também querem sua fatia. A GWM já confirmou que terá um produto na categoria e a BYD também afirmou que vai entrar na disputa. Em comunicado, a empresa disse que o modelo será híbrido, de porte médio a grande, pensada para o mercado global. A especulação é que seja batizada como Shark, que remete a tubarão em inglês, e estaria de acordo com a filosofia do Oceano que a empresa adotou recentemente. Entre os modelos que seguem essa linha está o Dolphin, golfinho, em inglês.

Ainda camuflada, picape inédita da BYD lembra a Ford F-150 Crédito: Divulgação

MITSUBISHI ANUNCIA INVESTIMENTOS

A HPE Automotores, representante oficial da Mitsubishi Motors no Brasil realiza um de seus mais importantes anúncios dos últimos anos, seu plano de investimentos de 4 bilhões de reais até 2032 na fábrica da empresa localizada em Catalão (GO). De acordo com a empresa, o montante será direcionado para diversas adequações na unidade industrial para a produção de novos produtos.

Além disso, o aporte também será destinado ao desenvolvimento de novas tecnologias híbridas e flex. Uma das novidades esperadas com esse investimento é a produção nacional da nova geração da picape L200.

Parte do investimento deverá ser aplicado na produção da nova L200 Crédito: Divulgação

RAV4 GANHA OPÇÃO PLUG-IN

Uma das pioneiras na oferta de veículos híbridos no Brasil, inicialmente com o Prius (2013), a Toyota deu um novo passo ao lançar no país seu primeiro modelo dessa categoria recarregável na tomada. O escolhido foi o RAV4, que tem 55 quilômetros de autonomia no modo totalmente elétrico e potência combinada de 306 cv. Esse resultado é a combinação do motor de 2.5 litros, com 185 cv e 22,7 kgfm, a dois motores elétricos, o dianteiro de 182 cv e 27,5 kgfm, e o traseiro de 54 cv e 12,3 kgfm.

Outro grande destaque do RAV4 Plug-in Hybrid é sua economia de combustível: o modelo alcança uma média estimada de 35 km/l em ambientes urbanos e 30 km/l em estradas. Oferecido na versão XSE, o RAV4 Plug-in Hybrid custa R$ 399.990.

Com opção de ser recarregado na tomada, RAV4 faz até 35 km/l Crédito: Divulgação

